Flamengo tem desfalque de peso para decisão do Campeonato Carioca

Danilo, zagueiro do Flamengo, está fora do segundo jogo da final do Campeonato Carioca. O clube carioca informou, na tarde desta sexta-feira (14), da decisão de deixar o atleta de fora do clássico, assim como foi no primeiro confronto, visa o restante da temporada.

– O zagueiro ainda se encontra em processo de recuperação e segue o planejamento de tratamento estabelecido pelo Departamento Médico. Em conversas com a comissão técnica, o Flamengo optou por preservá-lo da partida de domingo, contra o Fluminense, visando a continuidade da longa temporada de 2025 - publicou o Flamengo.

O jogador ficou de fora da semifinal contra o Vasco por conta de um desconforto, e também não jogou a partida de ida da final, nesta quinta-feira (12). Perguntado sobre a ausência do zagueiro, o técnico Filipe Luís justificou:

– Semana passada, durante os treinamentos, ele sentiu um leve desconforto na perna e a gente optou por não arriscar e poupá-lo pelos minutos necessários. Ele já tem mais de 30 anos, vinha de dois meses sem jogar e fez uma sequência de três jogos, porque eu acreditava que era importante para voltar a ter ritmo de jogo. Durante essa semana, o Danilo não evoluiu da forma que gostaríamos - iniciou o técnico do Flamengo.

O zagueiro, aliás, não participará da Data-Fifa deste mês. Ele tinha sido convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra Colômbia e Argentina.

Boa notícia

A boa notícia fica por conta de Cebolinha, que segundo o Flamengo foi reintegrado ao grupo e “tem apresentado boa evolução ao longo da semana”.

Michael

Nesta sexta-feira (14), o atacante iniciou o processo de condicionamento físico. Vencida esta etapa, ele será reintegrado para os trabalhos em grupo.

Bruno Henrique

O atacante apresentou boa evolução ao longo da semana e segue em processo de recuperação.

Flamengo e Fluminense se enfrentam, neste domingo (16), pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca, às 16h (de Brasília), no Maracanã. Após a decisão, ambas as equipes aproveitarão a Data Fifa para treinar de olho na estreia do Brasileirão 2025.