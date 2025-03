Atlético-MG acerta venda de Alisson para o Shakhtar Donetsk

O Atlético-MG fechou a venda do atacante Alisson para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 14 milhões de euros (cerca de R$ 87 milhões). Esse valor pode ser maior, caso o jogador atinja metas estabelecidas no contrato, e chegar a 16 milhões de euros (cerca de R$ 100 milhões).

Como o clube detinha 80% dos direitos econômicos de Alisson, receberá cerca de 11,2 milhões de euros (R$ 69,6 milhões) neste primeiro momento. No entanto, o Atlético-MG continuará com 15% do jogador.

Mesmo que o Atlético-MG consiga o valor máximo com a transação do Alisson, a venda do atacante Paulinho para o Palmeiras, na última janela de transferência, continuará sendo a maior venda da história do clube em valores absolutos. O clube paulista pagou 18 milhões de euros (R$ 114 milhões na cotação atual) para contar com Paulinho.

Em valores corrigidos, a maior venda atleticana continua sendo a do meia-atacante Bernard, que também se transferiu para o Shakhtar Donetsk, em 2013, por 25 milhões de euros (à época R$ 77 milhões). Em valores atuais, o total seria de R$ 155,4 milhões.

Alisson se despediu do Atlético-MG com gol na vitória sobre o Manaus

Em fevereiro, quando Alisson disputava o Campeonato Sul-Americano Sub-20, na Venezuela, conquistado pela Seleção Brasileira, o Leicester, da Inglaterra, ofereceu cerca de 13 milhões de euros mais bônus, proposta recusada pelo Atlético-MG.

O atacante, de 19 anos, estreou nesta temporada somente na segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tombense, em Sete Lagoas, dia 22 de fevereiro, quando entrou no lugar de Hulk. E foi titular pela primeira vez na goleada por 4 a 1 sobre o Manaus, pela segunda fase da Copa do Brasil, quarta-feira (5), no Mineirão, quando abriu o placar. Ao todo, Alisson disputou 43 partidas como profissional, com quatro gols e duas assistências.