Torcedores do Vasco provocam decisão do Flamengo antes do clássico: 'Medo'

Flamengo e Vasco se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Para a ocasião, o Rubro-Negro irá contar com o retorno de peças do elenco titular do clube. Até então, o clube disputava o torneio com o sub-20.

Determinado cenário repercutiu nas redes sociais. Torcedores do Vasco reagiram a determinada decisão do rival. Em tom de provocação, parte da torcida Cruzmaltino insinuou que o Flamengo estaria com medo de enfretá-los.

Vale destacar, que a atual situação do Rubro-Negro no Cariocão é crítica. Sem vencer em três jogos, o clube amarga a última colocação do Grupo B, correndo assim, risco de rebaixamento no torneio. Veja a repercussão dos relacionados para a partida abaixo:

Carioca do Flamengo

Até antes do clássico, o Rubro-Negro disputou o Estadual com a equipe sub-20 liderada pelo técnico Bruno Pivetti. Ao todo, foram três jogos disputados, contra Portuguesa, Bangu e Volta Redonda. Nos compromissos, o time somou apenas um ponto.

Determinado desempenho faz o Flamengo estar na sexta, e última, colocação do Grupo B do torneio. Caso o cenário se persista, a equipe irá jogar um quadrangular de disputa contra o rebaixamento. Isso seriam mais seis jogos, que podem ser comprometedores para o restante da temporada.

