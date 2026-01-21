Flamengo x Vasco: acompanhe ao vivo o clássico pelo Carioca

Flamengo e Vasco se enfrentam pela primeira vez em 2026 nesta quarta-feira (21), em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Maracanã. Direto do palco do clássico, o Lance! traz tudo o que acontece antes do jogo.

Acompanhe o pré-jogo ao vivo

20h30 - Times escalados!

O Filipe Luís manda o Flamengo a campo com: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.

Já Fernando Diniz definiu o Vasco com os seguintes 11: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB.

20h25 - Aumenta a chuva do Maracanã!

20h15 - Provocação da torcida do Vasco!

Torcida do Vasco estende faixa em provocação ao Flamengo no Maracanã, relembrando a goleada por 7 a 0 em 1931.

Torcida do Vasco estende faixa em provocação ao Flamengo no Maracanã (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

20h - Chove no Maracanã!

Uma hora e meia antes da bola rolar, a chuva toma conta da região do Maracanã. O público ainda é tímido.

Maracanã antes de Flamengo x Vasco pelo Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

19h45 - Flamengo volta incompleto

Apesar da volta dos profissionais, nem todos os jogadores rubro-negros estarão disponíveis para o clássico. Allan, Arrascaeta, Ayrton Lucas, Danilo, De la Cruz e Jorginho não foram relacionados para o jogo por opção técnica. Além deles, Andrew, não regularizado a tempo, e Saúl, que se recupera de cirurgia, também estão fora.

Por outro lado, o zagueiro Vitão está na lista e pode fazer a estreia pelo Flamengo nesta quarta-feira (21). Ele será apresentado, junto a Andrew, à torcida antes do início da partida no Maracanã. Confira os relacionados abaixo.

Lista de relacionados do Flamengo para clássico com o Vasco (Foto: Divulgação / Flamengo)

19h30 - Clássico de opostos no início da temporada

Flamengo e Vasco vivem situações distintas no Campeonato Carioca. Para o clássico, o Rubro-Negro utilizará pela primeira vez em 2026 o seu elenco principal. Nas rodadas iniciais, o clube entrou em campo com um time formado majoritariamente por jovens da base e teve desempenho abaixo do esperado: dois empates e uma derrota. Com apenas um ponto somado, o Flamengo ocupa a última colocação do Grupo B e precisa reagir para seguir vivo na competição — lembrando que os quatro melhores de cada grupo avançam à próxima fase.

O Vasco, por sua vez, disputou apenas duas partidas até aqui. Com o time principal, venceu o Maricá por 4 a 2; com a equipe alternativa, empatou com o Nova Iguaçu. Para o clássico, o técnico Fernando Diniz deve escalar seus titulares, mesmo sem Rayan. Na tabela, a situação é mais confortável: o Cruzmaltino ocupa a segunda colocação do Grupo A.