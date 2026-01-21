Decisão da arbitragem em Flamengo x Vasco divide opiniões: 'Claramente'

Flamengo e Vasco estão se enfrentando, na noite desta quarta-feira (21), no primeiro clássico das equipes na temporada. No segundo tempo da partida, uma decisão da arbitragem dividiu muitas opiniões nas redes sociais.

Aos quatro minutos da segunda etapa, Cauan Barros solou a panturrilha de Jorge Carrascal em lance fora da bola. Em campo, o árbitro Bruno Arleu de Araújo expulsou o jogador do Vasco contra o Flamengo. O VAR não chamou e manteve a decisão.

Nas redes sociais, o lance envolvendo o camisa 88 do Cruz-Maltino chamou muito atenção dos torcedores de Flamengo e Vasco. Muitos concordaram com a decisão, mas outros acharam a expulsão exagerada. Veja o lance e os comentários abaixo:

Daniel Sales em ação pelo no Clássico dos Milhões (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

Veja o lance polêmico e a repercussão

Veja as escalações de Flamengo e Vasco

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco, em partida que marca a estreia do time principal do Rubro-Negro na temporada. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o treinador escalou a equipe com força máxima.

O Flamengo entra em campo com a seguinte escalação: Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, Vitão e Daniel Sales; Pulgar, Evertton Araújo e Carrascal; Cebolinha, Plata e Bruno Henrique.

Nos três primeiros jogos, o Rubro-Negro entrou em campo com jogadores da base e teve um desempenho abaixo do esperado: empatou uma partida (Portuguesa) e perdeu duas (Bangu e Volta Redonda). Com isso, o Flamengo mudou a estratégia para enfrentar o Vasco.

O treinador do Vasco, Fernando Diniz, definiu os onze titulares que vão iniciar a partida contra o Flamengo nesta quarta-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.

Com isso, a escalação do Cruz-Maltino para Flamengo x Vasco é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes e Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e GB (Técnico: Fernando Diniz)

