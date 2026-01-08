Botafogo no Carioca: confira o planejamento da equipe

O Botafogo já se prepara de olho em sua estreia no Campeonato Carioca, na próxima quinta-feira (15), no Luso Brasileiro, contra a Portuguesa. Vivendo os primeiros momentos com o técnico Martín Anselmi, o Glorioso inicia um novo trabalho e definiu seu planejamento para as primeiras partidas do ano.

Tendo em vista o calendário extenso de 2026, em temporada atípica devido à Copa do Mundo no meio do ano, diretoria e comissão técnica, alinhados, repetiram o cenário dos últimos anos. Nos primeiros compromissos, a tendência é de um time bastante modificado e repleto de jovens.

Muitos jovens das categorias de base foram convocados para o período de treinamentos no CT Lonier, que teve início no último domingo (4). Destacam-se nomes como Marquinhos, Juninho, Arthur Novaes e Kadir. Há ainda chance de jogadores que estão na Copinha, em São Paulo, retornarem ao Rio de Janeiro para oportunidade com Martín Anselmi

Pela ausência de peças do antigo time B, da categoria sub-23, que jogou o início do Cariocão em 2023 e 2024, o Botafogo, desta vez, deve ter mais jogadores do grupo principal, mas considerados reservas na última temporada.

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo foca em parte física

Em contrapartida, os jogos do Campeonato Carioca podem servir de preparação em alta intensidade para jogadores que vêm de lesões e passam por recondicionamento. São os casos do goleiro Neto, o zagueiro Bastos e o volante Danilo.

O cenário indica um Botafogo mais dedicado no Estadual, o que não aconteceu na era SAF sob gestão e planejamento de John Textor. Com o Brasileirão tendo início no fim de janeiro, o Glorioso deve levar mais a sério o calendário oficial e, desta vez, brigar por posições melhores — em 2025, a equipe amargou o nono lugar, sendo essa a pior campanha na história.

