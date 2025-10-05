Rivais reagem a gol perdido por jogador do Flamengo: ‘Sem condições’

Os rivais reagiram muito a um gol perdido por Samuel Lino, do Flamengo, no duelo contra o Bahia neste domingo (5). Até aqui, o Tricolor de Aço vai vencendo por 1 a 0 na Arena Fonte Nova com gol marcado por William José.

Danilo deixou o Flamengo com um a menos com 12 minutos de jogo, depois de acertar a cara de Tiago, do Bahia, com a chuteira. Ainda no primeiro tempo, Samuel Lino ficou cara a cara com Ronaldo, mas chutou em cima do goleiro e perdeu a chance.

Nas redes sociais, os rivais ficaram em choque com o gol perdido pelo atacante do Flamengo. Desde que chegou, pelos valores e convocação para a Seleção Brasileira, o nome de Samu Lino costuma ficar em alta na web. Veja o lance abaixo.

Bahia x Flamengo se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Veja o gol perdido e a reação dos torcedores rivais

Escalações para Bahia x Flamengo

O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo (5), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Com desfalques, o técnico Filipe Luís precisou promover mudanças na equipe rubro-negra.

Sem Alex Sandro e Léo Pereira, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, na última quinta-feira (2), a linha defensiva tem novidades. Como esperado, Ayrton Lucas e Danilo assumem as vagas na lateral esquerda e na zaga. Além disso, Varela fica no banco de reservas por opção técnica, e Emerson Royal inicia o jogo.

Com mudanças, os Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Por sua vez, o Bahia, com dez desfalques, está escalado com: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir e Tiago e Willian José.