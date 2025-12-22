menu hamburguer
Erick Pulgar manda recado para torcida do Flamengo: 'Obrigado por mais um ano histórico'

Chileno eternizou na pele as taças que conquistou em 2025

Pulgar - Flamengo campeão do Brasileirão
imagem cameraPulgar com a taça do Brasileirão (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
A temporada de 2025 contou com altos e baixos para Erick Pulgar no Flamengo. O volante, um dos destaques do time de Filipe Luís, teve que se recuperar de uma grave lesão no momento que vivia a sua melhor fase com a camisa rubro-negra. No entanto, ele deu a volta por cima e encerrou o ano como campeão da Libertadores e do Brasileirão. Nesta segunda-feira (22), o chileno destacou o papel fundamental dos rubro-negros nas conquistas e agradeceu todo o carinho que recebeu.

- Os troféus que levantamos também são de vocês. Nada disso seria possível sem essa torcida que nunca abandona, que acredita até o fim e transforma cada partida em uma final - publicou o jogador do Flamengo (parte de seu texto).

Na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, disputada nos Estados Unidos, Pulgar fraturou o quinto metatarso do pé direito. Na época, a contusão preocupou os torcedores rubro-negros para o restante da temporada, já que se tratava de um dos pilares da equipe de Filipe Luís.

Pulgar deixando hotel do Flamengo
Pulgar, do Flamengo, no dia seguinte da lesão nos Estados Unidos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O jogador chileno retornou ao Flamengo no dia 16 de outubro, na vitória por 3 a 0 diante do Botafogo.

Pulgar eterniza conquistas do Flamengo na pele

Após o término da temporada, Erick Pulgar tatuou na perna direita os títulos que o Flamengo conquistou no ano. São eles: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Copa Challenger.

Tatuagem de Pulgar, do Flamengo (Foto: Reprodução)
Tatuagem de Pulgar, do Flamengo (Foto: Reprodução)

Confira a postagem de Erick Pulgar aos torcedores do Flamengo

"À Nação Rubro-Negra, só tenho gratidão.

Vocês fizeram deste ano algo inesquecível. Em cada jogo, no Maracanã ou fora dele, sentimos a força, a paixão e o amor que empurram esse time pra frente. Vocês estiveram conosco nos momentos difíceis e celebraram com a gente cada vitória, cada título, cada conquista.

Os troféus que levantamos também são de vocês. Nada disso seria possível sem essa torcida que nunca abandona, que acredita até o fim e transforma cada partida em uma final.

Obrigado por mais um ano histórico. Seguimos juntos, com o mesmo sonho, a mesma entrega e a mesma fome de vencer.

Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Nação."

