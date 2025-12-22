Erick Pulgar manda recado para torcida do Flamengo: 'Obrigado por mais um ano histórico'

A temporada de 2025 contou com altos e baixos para Erick Pulgar no Flamengo. O volante, um dos destaques do time de Filipe Luís, teve que se recuperar de uma grave lesão no momento que vivia a sua melhor fase com a camisa rubro-negra. No entanto, ele deu a volta por cima e encerrou o ano como campeão da Libertadores e do Brasileirão. Nesta segunda-feira (22), o chileno destacou o papel fundamental dos rubro-negros nas conquistas e agradeceu todo o carinho que recebeu.

Na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano, disputada nos Estados Unidos, Pulgar fraturou o quinto metatarso do pé direito. Na época, a contusão preocupou os torcedores rubro-negros para o restante da temporada, já que se tratava de um dos pilares da equipe de Filipe Luís.

Pulgar, do Flamengo, no dia seguinte da lesão nos Estados Unidos (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O jogador chileno retornou ao Flamengo no dia 16 de outubro, na vitória por 3 a 0 diante do Botafogo.

Pulgar eterniza conquistas do Flamengo na pele

Após o término da temporada, Erick Pulgar tatuou na perna direita os títulos que o Flamengo conquistou no ano. São eles: Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Copa Challenger.

Tatuagem de Pulgar, do Flamengo (Foto: Reprodução)

Confira a postagem de Erick Pulgar aos torcedores do Flamengo

"À Nação Rubro-Negra, só tenho gratidão.

Vocês fizeram deste ano algo inesquecível. Em cada jogo, no Maracanã ou fora dele, sentimos a força, a paixão e o amor que empurram esse time pra frente. Vocês estiveram conosco nos momentos difíceis e celebraram com a gente cada vitória, cada título, cada conquista.

Os troféus que levantamos também são de vocês. Nada disso seria possível sem essa torcida que nunca abandona, que acredita até o fim e transforma cada partida em uma final.

Obrigado por mais um ano histórico. Seguimos juntos, com o mesmo sonho, a mesma entrega e a mesma fome de vencer.

Isso aqui é Flamengo. Isso aqui é Nação."

