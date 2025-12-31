Flamengo e Palmeiras são os maiores vencedores do Rei da América de 2025; veja lista
Dupla finalista da Libertadores tem representantes na seleção da temporada
Na 40ª edição da tradicional premiação do jornal "El País", Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), superou Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), e foi eleito o Rei da América de 2025 nesta quarta-feira (31), para encerrar o ano com a honraria mais clássica do continente. O evento que marcou o encerramento da temporada do futebol sul-americano premiou atletas individualmente e definiu a seleção do ano, com a presença de diversos jogadores do Rubro-Negro e do Palmeiras.
Em votação distinta da realizada para as premiações individuais, a comissão eleitoral, composta por 264 jornalistas de diferentes nacionalidades sul-americanas, elegeu os 11 melhores jogadores do continente, com predominância dos finalistas da Libertadores deste ano. Arrascaeta liderou a votação para o time ideal, acompanhado pelos companheiros Agustín Rossi no gol, Danilo e Léo Pereira na zaga, e Guillermo Varela e Erick Pulgar alguns metros à frente.
O esquema em 3-4-3 ainda tem Gustavo Gómez na defesa e Flaco López no ataque, ambos do Verdão. Santiago Sosa (Racing), "Maravilla" e Messi completam a seleção, formada por cinco nacionalidades: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Abaixo, veja a lista dos 20 jogadores mais votados para integrar a honraria:
Votação do onze ideal da América de 2025 🌎
|Atleta
|Nacionalidade
|Votos
Giorgian de Arrascaeta
Uruguai
241
Gustavo Gómez
Paraguai
201
Agustín Rossi
Argentina
181
Adrián Martínez
Argentina
138
José Manuel López
Argentina
126
Santiago Sosa
Argentina
122
Danilo
Brasil
120
Leo Pereira
Brasil
110
Guillermo Varela
Uruguai
103
Lionel Messi
Argentina
77
Erick Pulgar
Chile
74
Vitor Roque
Brasil
73
Jorge Carrascal
Colômbia
72
Jorginho
Brasil
71
Joaquín Piquerez
Uruguai
69
Pedro Guilherme
Brasil
46
Alex Sandro
Brasil
39
Gabriel Rojas
Argentina
36
Carlos Izquierdoz
Argentina
33
Bruno Henrique
Brasil
31
Rainha da América e técnico do ano 🏆
Além disso, Gabi Zanotti (Corinthians) foi eleita a Rainha da América ao superar a lendária Marta (Orlando Pride) e a promessa paraguaia Claudia Martínez (Olimpia). Filipe Luís (Flamengo), por sua vez, recebeu o prêmio de técnico do ano, à frente de Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (seleção do Paraguai).
Origens 🌎
Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por jornalistas de diversos países, que votam nos melhores jogadores e no melhor técnico da temporada.
