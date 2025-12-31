menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Flamengo e Palmeiras são os maiores vencedores do Rei da América de 2025; veja lista

Dupla finalista da Libertadores tem representantes na seleção da temporada

pedro-ernesto-lance-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 31/12/2025
09:56
Atualizado há 2 minutos
Pulgar e Vitor Roque na final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
imagem cameraErick Pulgar e Vitor Roque disputam bola na final da Libertadores de 2025 entre Palmeiras e Flamengo (Foto: Luis Acosta/AFP)
Na 40ª edição da tradicional premiação do jornal "El País", Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), superou Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), e foi eleito o Rei da América de 2025 nesta quarta-feira (31), para encerrar o ano com a honraria mais clássica do continente. O evento que marcou o encerramento da temporada do futebol sul-americano premiou atletas individualmente e definiu a seleção do ano, com a presença de diversos jogadores do Rubro-Negro e do Palmeiras.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em votação distinta da realizada para as premiações individuais, a comissão eleitoral, composta por 264 jornalistas de diferentes nacionalidades sul-americanas, elegeu os 11 melhores jogadores do continente, com predominância dos finalistas da Libertadores deste ano. Arrascaeta liderou a votação para o time ideal, acompanhado pelos companheiros Agustín Rossi no gol, Danilo e Léo Pereira na zaga, e Guillermo Varela e Erick Pulgar alguns metros à frente.

O esquema em 3-4-3 ainda tem Gustavo Gómez na defesa e Flaco López no ataque, ambos do Verdão. Santiago Sosa (Racing), "Maravilla" e Messi completam a seleção, formada por cinco nacionalidades: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Abaixo, veja a lista dos 20 jogadores mais votados para integrar a honraria:

Votação do onze ideal da América de 2025 🌎

AtletaNacionalidadeVotos

Giorgian de Arrascaeta

Uruguai

241

Gustavo Gómez

Paraguai

201

Agustín Rossi

Argentina

181

Adrián Martínez

Argentina

138

José Manuel López

Argentina

126

Santiago Sosa

Argentina

122

Danilo

Brasil

120

Leo Pereira

Brasil

110

Guillermo Varela

Uruguai

103

Lionel Messi

Argentina

77

Erick Pulgar

Chile

74

Vitor Roque

Brasil

73

Jorge Carrascal

Colômbia

72

Jorginho

Brasil

71

Joaquín Piquerez

Uruguai

69

Pedro Guilherme

Brasil

46

Alex Sandro

Brasil

39

Gabriel Rojas

Argentina

36

Carlos Izquierdoz

Argentina

33

Bruno Henrique

Brasil

31

Rei da América de 2025: jogadores do Flamengo comemoram titulo da Libertadores de 2025 contra o Palmeiras (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press)
Rei da América de 2025: jogadores do Flamengo comemoram titulo da Libertadores de 2025 contra o Palmeiras (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press) <br>

Rainha da América e técnico do ano 🏆

Além disso, Gabi Zanotti (Corinthians) foi eleita a Rainha da América ao superar a lendária Marta (Orlando Pride) e a promessa paraguaia Claudia Martínez (Olimpia). Filipe Luís (Flamengo), por sua vez, recebeu o prêmio de técnico do ano, à frente de Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (seleção do Paraguai).

Origens 🌎

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por jornalistas de diversos países, que votam nos melhores jogadores e no melhor técnico da temporada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

