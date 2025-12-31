Na 40ª edição da tradicional premiação do jornal "El País", Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), superou Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), e foi eleito o Rei da América de 2025 nesta quarta-feira (31), para encerrar o ano com a honraria mais clássica do continente. O evento que marcou o encerramento da temporada do futebol sul-americano premiou atletas individualmente e definiu a seleção do ano, com a presença de diversos jogadores do Rubro-Negro e do Palmeiras.

Em votação distinta da realizada para as premiações individuais, a comissão eleitoral, composta por 264 jornalistas de diferentes nacionalidades sul-americanas, elegeu os 11 melhores jogadores do continente, com predominância dos finalistas da Libertadores deste ano. Arrascaeta liderou a votação para o time ideal, acompanhado pelos companheiros Agustín Rossi no gol, Danilo e Léo Pereira na zaga, e Guillermo Varela e Erick Pulgar alguns metros à frente.

O esquema em 3-4-3 ainda tem Gustavo Gómez na defesa e Flaco López no ataque, ambos do Verdão. Santiago Sosa (Racing), "Maravilla" e Messi completam a seleção, formada por cinco nacionalidades: Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Abaixo, veja a lista dos 20 jogadores mais votados para integrar a honraria:

Votação do onze ideal da América de 2025 🌎

Atleta Nacionalidade Votos Giorgian de Arrascaeta Uruguai 241 Gustavo Gómez Paraguai 201 Agustín Rossi Argentina 181 Adrián Martínez Argentina 138 José Manuel López Argentina 126 Santiago Sosa Argentina 122 Danilo Brasil 120 Leo Pereira Brasil 110 Guillermo Varela Uruguai 103 Lionel Messi Argentina 77 Erick Pulgar Chile 74 Vitor Roque Brasil 73 Jorge Carrascal Colômbia 72 Jorginho Brasil 71 Joaquín Piquerez Uruguai 69 Pedro Guilherme Brasil 46 Alex Sandro Brasil 39 Gabriel Rojas Argentina 36 Carlos Izquierdoz Argentina 33 Bruno Henrique Brasil 31

Rei da América de 2025: jogadores do Flamengo comemoram titulo da Libertadores de 2025 contra o Palmeiras (Foto: Marco Galvão/Zimel Press/Gazeta Press) <br>

Rainha da América e técnico do ano 🏆

Além disso, Gabi Zanotti (Corinthians) foi eleita a Rainha da América ao superar a lendária Marta (Orlando Pride) e a promessa paraguaia Claudia Martínez (Olimpia). Filipe Luís (Flamengo), por sua vez, recebeu o prêmio de técnico do ano, à frente de Gustavo Costas (Racing) e Gustavo Alfaro (seleção do Paraguai).

Origens 🌎

Criado nos anos 1970 pelo jornal venezuelano "El Mundo", o prêmio inicialmente elegia jogadores sul-americanos que atuavam em qualquer clube do mundo. Em 1986, quando o "El País" assumiu a organização, o formato foi reformulado: desde então, apenas atletas e treinadores em atividade no continente podem concorrer. A escolha é realizada por jornalistas de diversos países, que votam nos melhores jogadores e no melhor técnico da temporada.

