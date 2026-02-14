Atlético-MG está escalado para enfrentar o Itabirito pelo Campeonato Mineiro
Galo está definido em busca da classificação às semifinais
O Atlético está escalado para enfrentar o Itabirito em jogo da 8° e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 19h no Estádio Castor Cifuentes.
O técnico Jorge Sampaoli foi demitido do comando do Galo na última quinta-feira (14). Para a partida, a equipe será comandada pelo técnico interino Lucas Gonçalves.
Para avançar à próxima fase, o Atlético não depende apenas de seus próprios resultados. Confira os cenários possíveis de classificação para o alvinegro:
- Se vencer o Itabirito e a URT tropeçar contra o Cruzeiro, o Atlético assume a liderança do Grupo A e garante vaga nas semifinais.
- Se empatar e a URT perder, o Galo também termina na primeira colocação e avança.
- Se a URT vencer, mantém a liderança do grupo. Nesse caso, o Atlético precisará vencer seu jogo e torcer para que North e Tombense não vençam América e Athletic, respectivamente, para ficar com a vaga de melhor segundo colocado.
⚽ Escalações
Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Scarpa; Dudu e Hulk
Itabirito (Técnico: Marcelo Caranhato)
Vinícius Dias, Gleisinho, Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Pedro Rodrigues, Serginho, Givigi e Galdino; Luís Araújo e Romário.
Itabirito x Atlético-MG
8° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Castor Cifuentes (Nova Lima)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa e Magno Arantes Lira
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira
