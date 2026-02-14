menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Atlético-MG está escalado para enfrentar o Itabirito pelo Campeonato Mineiro

Galo está definido em busca da classificação às semifinais

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 14/02/2026
18:01
Atualizado há 2 minutos
camisa do Atlético para a partida contra o Itabirito (Foto: Pedro Souza / Atlético)
imagem cameraCamisa do Atlético para a partida contra o Itabirito (Foto: Pedro Souza / Atlético)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
O Atlético está está escalado para enfrentar o Itabirito em jogo da 8° e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 18h30 na Arena MRV.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Atlético está escalado para enfrentar o Itabirito em jogo da 8° e última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro. A bola rola neste sábado às 19h no Estádio Castor Cifuentes.

continua após a publicidade

O técnico Jorge Sampaoli foi demitido do comando do Galo na última quinta-feira (14). Para a partida, a equipe será comandada pelo técnico interino Lucas Gonçalves.

Para avançar à próxima fase, o Atlético não depende apenas de seus próprios resultados. Confira os cenários possíveis de classificação para o alvinegro:

continua após a publicidade
  1. Se vencer o Itabirito e a URT tropeçar contra o Cruzeiro, o Atlético assume a liderança do Grupo A e garante vaga nas semifinais.
  2. Se empatar e a URT perder, o Galo também termina na primeira colocação e avança.
  3. Se a URT vencer, mantém a liderança do grupo. Nesse caso, o Atlético precisará vencer seu jogo e torcer para que North e Tombense não vençam América e Athletic, respectivamente, para ficar com a vaga de melhor segundo colocado.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

⚽ Escalações

Atlético-MG (Técnico: Lucas Gonçalves)
Everson; Natanael, Vitor Hugo, Ruan e Renan Lodi; Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Scarpa; Dudu e Hulk

Itabirito (Técnico: Marcelo Caranhato)
Vinícius Dias, Gleisinho, Wallace, Felipe Camargo e Bryan; Pedro Rodrigues, Serginho, Givigi e Galdino; Luís Araújo e Romário.

continua após a publicidade

Itabirito x Atlético-MG
8° rodada - Campeonato Mineiro
📆 Data e horário: sábado, 14 de fevereiro às 19h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Castor Cifuentes (Nova Lima)
👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view).  ➡️ Clique aqui para assistir no Premiere
🟨 Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa e Magno Arantes Lira
📺 VAR: Emerson de Almeida Ferreira

+Aposte no Galo pelo Campeonato Brasileiro e Mineiro
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Camisa do Galo no Castor Cifuentes Foto: Pedro Souza / Atlético)
Camisa do Galo no Castor Cifuentes Foto: Pedro Souza / Atlético)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias