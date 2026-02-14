Atacante do Fortaleza entra na mira do Boca Juniors, diz imprensa argentina
Bareiro tem quatro gols em oito jogos no ano
Vivendo boa fase no Fortaleza, o atacante Adam Bareiro entrou na mira do Boca Juniors-ARG. A informação é da imprensa argentina, que revelou uma proposta do clube xeneize pelo paraguaio.
O jornalista César Luis Merlo destacou que a abordagem seria avaliada pelo Tricolor após a partida deste sábado (14), diante do Ferroviário, pelo Campeonato Cearense. O Fortaleza venceu por 2 a 0, com Bareiro anotando o primeiro gol do jogo.
A proposta, conforme o jornalista Germán García Grova, é de 3 milhões de dólares (R$ 15,6 milhões na cotação atual). Na entrevista pós-jogo, Bareiro citou o apoio recebido no grupo e disse que está focado no Fortaleza.
O centroavante é um dos poucos nomes do ataque que não deixaram o Tricolor após o rebaixamento para a Série B. Lucero e Deyverson, da mesma posição, rescindiram seus contratos.
Bareiro soma quatro gols em oito partidas neste ano. O paraguaio é o titular de Thiago Carpini, tendo Kayke e o recém-chegado GB como alternativas.
Contratações do Fortaleza
O Fortaleza oficializou, na semana passada, a contratação do atacante Vitinho. O atleta foi emprestado pelo Tijuana-MEX até o fim do ano, com opção de compra.
Nesta semana, o clube anunciou a chegada por empréstimo do meia-atacante Rodriguinho, cedido pelo Cruzeiro. Luiz Fernando e GB também reforçaram o setor ofensivo.
Em relação à lateral-esquerda, Gabriel Fuentes chegou por empréstimo junto ao Fluminense. O Leão vinha atuando com o improvisado Lucas Crispim no setor.
