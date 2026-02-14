Com mudanças! Confira escalação do Cruzeiro para decisão contra a URT

O Cruzeiro decidirá neste sábado (14) seu futuro no Campeonato Mineiro, contra a URT. Para o duelo, Tite colocou em campo força máxima para tentar confirmar a vaga na semifinal, mas realizou algumas mudanças.

Antes do confronto, havia expectativa de possíveis mudanças em três setores, principalmente por desgaste. Lucas Villalba, que já está à disposição do técnico, poderia retornar no lugar de João Marcelo.

Ainda na defesa, Fagner, que atuou como titular dois jogos seguidos, dá lugar a William, que perdeu o posto de titular no duelo contra o Coritiba.

Mais a frente, também por desgaste, havia expectativa antes da partida que Lucas Romero e Christian poderiam ficar no banco para dar lugar a Matheus Henrique e Lucas Silva.

Sanando todas as dúvidas, Tite escalou o Cruzeiro com: Cássio; William, Villalba, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Kaio Jorge, Arroyo.

Desfalques do Cruzeiro

Já com cinco jogadores no Departamento Médico, o técnico Tite perdeu mais três atletas durante a semana. Kaique Kenji, que deixou o jogo contra o Mirassol chorando, teve um estiramento ligamentar no tornozelo direito.

Além dele, Sinisterra também se lesionou na partida pelo brasileirão, tendo uma lesão muscular na coxa direita. Depois, no treinamento da quinta-feira, por conta de um trauma, Néiser Villareal teve um edema ósseo no pé esquerdo.

Antes da sequência ruim de lesões, já estavam no Departamento Médico cruzeirense Chico da Costa, Matheus Cunha, Jonathan Jesus, Marquinhos e Kauã Moraes.

