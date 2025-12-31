Adeus e obrigado, 2025: torcedores do Flamengo elegem melhores do ano em três categorias
Lance! organizou enquete com torcedores rubro-negros
- Matéria
- Mais Notícias
Chega ao fim nesta quarta-feira (31) um ano mágico do Flamengo, marcado pelos tão desejados títulos do Brasileirão e da Libertadores. Em temporada mais do que especial, não faltaram destaques. O Lance!, então, pediu para os torcedores rubro-negros elegerem, no nosso canal de WhatsApp voltado ao clube, os melhores de 2025 em três categorias. Veja abaixo!
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Craque do ano: "Maestro e definidor do Flamengo"
O melhor jogador do Flamengo em 2025 não poderia ser outro: Giorgian de Arrascaeta. Já consolidado entre os maiores da história do clube, o uruguaio teve seu ano mais protagonista com a camisa rubro-negra, liderando a equipe em número de gols e assistências.
Resultado:
Arrascaeta - 92,3% dos votos
Rossi - 4,9% dos votos
Léo Pereira - 1,2% dos votos
Jorginho - 0,9% dos votos
Léo Ortiz - 0,6% dos votos
Vitória mais especial: "Ninguém tem mais no Brasil!"
Em temporada tão dominante, o Flamengo também colecionou vitórias expressivas. Além das que garantiram títulos, superou gigante europeu e aplicou goleada história. Mas é claro que, para o torcedor, nenhuma foi mais que especial que aquela que garantiu o tetracampeonato da Libertadores.
Resultado:
1 x 0 vs Palmeiras (final da Libertadores) - 86,1% dos votos
3 x 1 vs Chelsea (fase de grupos do Mundial de Clubes) - 7,4% dos votos
8 x 0 vs Vitória (21ª rodada do Brasileirão) - 3,9% dos votos
3 x 2 vs Palmeiras (29ª rodada do Brasileirão) - 1,7% dos votos
1 x 0 vs Ceará (37ª rodada do Brasileirão) - 0,9% dos votos
Gol mais bonito: "Elástico + cavadinha, esse foi de placa"
Também foram muitos golaços do Flamengo em 2025: teve arrancada individual, chute de longe, falta direta, jogada coletiva e muito mais... Mas é difícil superar uma jogada que combina elástico e finalização de cobertura!
Resultado:
Pedro: elástico e cavadinha (8 x 0 vs Vitória) - 66,8% dos votos
Arrascaeta: falta direta (3 x 0 vs Sport) - 10,9% dos votos
Bruno Henrique: chutaço de fora da área (3 x 0 vs Botafogo) - 8,9% dos votos
Arrascaeta: drible "sentado" e chute de biquinho (2 x 1 vs Vitória) - 6,7% dos votos
Matheus Gonçalves: cavadinha após lindas tabelas (5 x 0 vs Maricá) - 6,6% dos votos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias