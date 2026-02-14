Fortaleza vence Ferroviário e abre vantagem na semifinal do Cearense
Leão triunfou por 2 a 0 no Presidente Vargas
O Fortaleza venceu o Ferroviário por 2 a 0 na noite deste sábado (14), no Estádio Presidente Vargas, valendo pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Bareiro e Vitinho marcaram os gols do time do Pici.
Por ter melhor campanha, o Leão será o mandante no jogo de volta. O confronto decisivo acontecerá no próximo sábado (21), às 17h (de Brasília).
Fortaleza supera o Ferroviário pela ida da semifinal
O Fortaleza iniciou, neste sábado (14), a sua busca por uma vaga na final do Cearense. O primeiro gol veio logo nos primeiros minutos, quando Bareiro aproveitou cruzamento de Maílton e cabeceou para o fundo das redes.
O centroavante levou perigo em outro cabeceio, mas não marcou. Mena finalizou tentando o empate e viu Brenno fazer a defesa. Assim, o Tricolor do Pici foi para o intervalo em vantagem.
No início do 2º tempo, Luiz Fernando jogou a bola na área e ninguém desviou. Depois, em cruzamento de Lucas Sasha, Vitinho bateu de primeira para fazer seu primeiro gol com a camisa tricolor.
A equipe visitante quase fez o terceiro com Bareiro, mas o atacante não conseguiu driblar o goleiro Sivaldo. O Ferroviário tentou diminuir nos últimos minutos, sem sucesso. Assim, o Fortaleza saiu na frente no confronto.
✅ FICHA TÉCNICA
FERROVIÁRIO 0 X 2 FORTALEZA
CAMPEONATO CEARENSE - SEMIFINAL (IDA)
🗓️ Data e horário: sábado, 14/02/2026 - 16h30
📍 Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Bareiro aos 13 min do 1º T e Vitinho aos 13 min do 2º T (FOR)
🟨 Cartões amarelos: Luan, Iago (FER); Maílton, Cardona (FOR)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)
🚩 Assistentes: Renan Aguiar da Costa (CE) e Deborah Beatriz Ferreira da Silva (CE)
🖥️ VAR: Joanilson Scarcella de Lima (CE)
FERROVIÁRIO (Técnico: Nuno Pereira)
Silvado; Ramires (Felipe Sales), Léo Paraíso, Iago e Pedrinho (Pablo Maldini); João Neto (Fernando Portel), Brayan e Luan (Victor Diotti); Yair Mena, Jefinho e Kiuan (Carlinhos).
FORTALEZA (Técnico: Thiago Carpini)
Brenno; Luan Freitas (Fuentes), Lucas Gazal e Cardona; Mailton, Lucas Sasha, Pierre (Ronald), Pochettino (Vitinho) e Lucas Crispim (Rodriguinho); Luiz Fernando (Lucca Prior) e Bareiro.
