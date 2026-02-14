Corinthians: Hugo Souza pode atingir marca histórica diante do São Bernardo

O goleiro Hugo Souza pode fazer história na partida deste domingo (15), contra o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, válida pelo Campeonato Paulista. Caso entre em campo, o jogador alcançará a marca de 100 jogos com a camisa do Corinthians.

continua após a publicidade

Até o momento, Hugo Souza disputou 99 jogos pelo Corinthians, com 92 gols sofridos e 278 defesas realizadas, sendo 139 em finalizações dentro da área. O goleiro também se destacou nas penalidades, ao defender 11 cobranças, com aproveitamento de 5/18 pênaltis defendidos no tempo normal e 6/17 em disputas. Pelo Timão, conquistou os títulos do Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Supercopa Rei.

➡️ São Bernardo x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pelo Paulistão

A lista de goleiros que alcançaram essa marca conta com nomes históricos que passaram pelo clube, como Cássio (712), um dos maiores ídolos da história do Corinthians, além de Ronaldo Giovanelli (602), Gylmar (397) e Cabeção (326).

continua após a publicidade

Nesta temporada, mesmo sem manter sequência absoluta de partidas, o goleiro pode superar outros nomes e subir no ranking histórico da posição no clube, com possibilidade de ultrapassar Júlio César (140), José Hungarês (138), Maurício (137), Tobias (125), Heitor (119), Fábio Costa (118), Nei (108) e Doni (101).

Hugo Souza conquistou o título da Copa do Brasil e Supercopa Rei pelo Corinthians (Foto: Reprodução)

Goleiros com mais jogos pelo Corinthians

1 . Cássio - 712 2 . Ronaldo Giovanelli - 602 3 . Gylmar - 397 4 . Cabeção - 326 5 . Bino - 236 6 . Ado - 206 7 . Felipe - 194 8 . Jairo - 188 9 . Solito - 173 10 . Carlos - 159 11 . Júlio César - 140 12 . José Hungarês - 138 13 . Maurício - 137 14 . Tobias - 125 15 . Heitor - 119 16 . Fábio Costa - 118 17 . Nei - 108 18 . Doni - 101 19 . Hugo Souza - 99

Hugo Souza se destaca em cobranças de pênaltis

Hugo Souza assumiu a liderança do ranking de média de pênaltis defendidos na história do Corinthians. Com 11 cobranças defendidas em 99 jogos, o goleiro registra média de 0,11 por partida, superando nomes consagrados do clube.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Na sequência aparecem Dida, com média de 0,06 (seis defesas em 95 partidas), e Cássio, além de Ronaldo Giovanelli, ambos com média de 0,04. Gylmar dos Santos Neves fecha a lista, com média de 0,02.

No ranking absoluto de pênaltis defendidos, Cássio lidera com 32 defesas em 712 jogos, seguido por Ronaldo Giovanelli, que soma 27 em 602 partidas. Hugo Souza aparece na terceira colocação, empatado com Gylmar dos Santos Neves, ambos com 11 pênaltis defendidos, embora em números de jogos bastante distintos.

Dida completa o top cinco, com seis defesas em 95 atuações. Os dados reforçam a eficiência recente de Hugo Souza e o colocam em destaque na história do clube no fundamento.

Ranking de pênaltis

1° Cássio: 32 pênaltis defendidos em 712 jogos.

2° Ronaldo Giovanelli: 27 pênaltis defendidos em 602 jogos.

3° Hugo Souza: 11 pênaltis defendidos em 99 jogos.

3° Gylmar dos Santos Neves: 11 pênaltis defendidos em 397 jogos.

4° Dida: 6 pênaltis defendidos em 95 jogos.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Hugo Souza lidera o ranking de média pênaltis defendidos na história do Corinthians

1° Hugo Souza: 0,11 (11 pênaltis em 99 jogos)

2° Dida: 0,06 (6 pênaltis em 95 jogos)

3° Cássio: 0,04 (32 pênaltis 712 jogos)

4° Ronaldo Giovanelli: 0,04 (27 pênaltis em 602 jogos)

5° Gylmar dos Santos Neves: 0,02 (11 pênaltis em 397 jogos)

+ Aposte na vitória do Corinthians sobre o São Bernardo pelo Paulistão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.