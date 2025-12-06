Lance de Wallace Yan em Mirassol x Flamengo viraliza: 'Abençoado'
Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão
Wallace Yan protagonizou um lance durante o confronto entre Mirassol e Flamengo, neste sábado (6), que viralizou nas redes sociais. Para a ocasião, o atacante iniciou a partida entre os titulares, por conta da equipe principal do Rubro-Negro está em trânsito para o Catar, onde irá disputar a Copa Intercontinental.
A jogada marcante do Garoto do Ninho aconteceu ainda na primeira etapa. O cronômetro marcava 38 minutos, quando atacante conseguiu realizar uma boa jogada individual e invadiu a área adversária. Na sequência, ele tentou passar por dois marcadores, caiu e pediu pênalti.
Em campo, a arbitragem de Lucas Casagrande considerou o lance como normal. O VAR também não entrou em ação. Nas redes sociais, a jogada repercutiu. Parte da torcida do Flamengo pediu pênalti e outra entendeu que Wallace Yan poderia ter dado continuidade na jogada. Veja abaixo:
