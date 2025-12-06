menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Lance de Wallace Yan em Mirassol x Flamengo viraliza: 'Abençoado'

Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
19:53
Atualizado há 1 minutos
Wallace Yan em ação durante partida entre Mirassol e Flamengo, pela última rodada do Brasileirão (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno/RP FOTOPRESS/GazetaPress)
imagem cameraWallace Yan em ação durante partida entre Mirassol e Flamengo, pela última rodada do Brasileirão (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno/RP FOTOPRESS/GazetaPress)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Wallace Yan protagonizou um lance durante o confronto entre Mirassol e Flamengo, neste sábado (6), que viralizou nas redes sociais. Para a ocasião, o atacante iniciou a partida entre os titulares, por conta da equipe principal do Rubro-Negro está em trânsito para o Catar, onde irá disputar a Copa Intercontinental.

continua após a publicidade

➡️ Declaração de astro do PSG viraliza entre torcedores do Flamengo: 'Tá bom'

A jogada marcante do Garoto do Ninho aconteceu ainda na primeira etapa. O cronômetro marcava 38 minutos, quando atacante conseguiu realizar uma boa jogada individual e invadiu a área adversária. Na sequência, ele tentou passar por dois marcadores, caiu e pediu pênalti.

Bombando no Lance!

➡️Gol em Mirassol x Flamengo choca torcedores: 'Puskas'
➡️Michael vira assunto em Mirassol x Flamengo: 'Sabe muito'
➡️Pantoja x Van: saiba card completo, horário e onde assistir ao UFC 323

continua após a publicidade

Em campo, a arbitragem de Lucas Casagrande considerou o lance como normal. O VAR também não entrou em ação. Nas redes sociais, a jogada repercutiu. Parte da torcida do Flamengo pediu pênalti e outra entendeu que Wallace Yan poderia ter dado continuidade na jogada. Veja abaixo:

➡️Presidente do Flamengo provoca Palmeiras e viraliza na web: 'Coragem'

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias