Flamengo embarca rumo ao Intercontinental com AeroFla distante; torcedores se revoltam

Em mais uma edição do "AeroFla", o Flamengo embarcou neste sábado (6) rumo a Doha, no Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. O ônibus com a delegação rubro-negra foi festejado, de longe pelos torcedores no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

A Nação começou a se concentrar nos arredores do Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão por volta das 11h (de Brasília) para passar boas energias aos ídolos antes da viagem. O ônibus com a delegação do Flamengo, por sua vez, deixou o CT Ninho do Urubu às 13h e chegou ao local de embarque por volta das 14h10. O voo está previsto para às 15h.

Diferentente do AeroFla para a final da Libertadores, os torcedores presentes mão tiveram contato com a delegação rubro-negra e ficaram separados por grades de proteção. A situação revoltou parte dos presentes, que direcionou palavras de ordem contra a Polícia Militar e chegou a arremessar pedras em direção à segurança. A PMERJ reagiu com balas de borracha e bombas de gás lacrimogênico e de pimenta.

A festa deste sábado contou com público reduzido em relação a outras ocasiões. Cerca de 500 torcedores marcaram presença no local, e o trajeto da estação do BRT Galeão até o Terminal de Cargas foi acompanhado por agentes de segurança.

A viagem do Flamengo rumo ao Catar

O Flamengo iniciou neste sábado (6) a aventura em busca do título da Copa Intercontinental. O elenco se reapresentou no CT Ninho do Urubu nesta manhã, após dois dias de folga, e embarcou rumo a Doha, no Catar, nesta tarde. A estreia do Mais Querido no torneio da Fifa está marcada para quarta-feira (10), contra o Cruz Azul, do México.

A delegação rubro-negra deixa o Brasil às 15h (de Brasília) e chegará ao Catar no início da tarde de domingo. O clube fretou um avião apenas com assentos executivos para acomodar as cerca de 100 pessoas que compõem a delegação, entre atletas, comissão técnica e funcionários. Diferentemente da Libertadores, não haverá voo separado para familiares, amigos, conselheiros ou integrantes da diretoria.

Por conta da distância, o avião fará uma parada para abastecimento em Acra, capital de Gana. O trajeto até a cidade africana dura aproximadamente sete horas, assim como o trecho até Doha. A previsão é de até 15 horas de voo e cerca de duas horas adicionais para reabastecimento.

