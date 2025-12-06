Gol em Mirassol x Flamengo choca torcedores: 'Puskas'
Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão
- Matéria
- Mais Notícias
Os Garotos do Ninho estão aproveitando a oportunidade de enfrentar o Mirassol, neste sábado (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em um primeiro tempo disputado, as equipes foram para o vestiário com um empate em 2 a 2. O momento de destaque do confronto, até aqui, foi o golaço marcado por Guilherme.
➡️ Declaração de astro do PSG viraliza entre torcedores do Flamengo: 'Tá bom'
A joia das categorias de base do Flamengo protagonizou um lance que viralizou nas redes sociais. O cronômetro marcava 30 minutos do primeiro tempo, quando o jovem atacante cortou para dentro e arriscou um chute de fora da área.
A finalização aconteceu com muita intensidade e precisão. Primeiro, ela acertou o travessão do gol de Walter para depois parar no fundo das redes. O gol surpreendeu os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:
➡️Presidente do Flamengo provoca Palmeiras e viraliza na web: 'Coragem'
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias