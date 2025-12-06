Gol em Mirassol x Flamengo choca torcedores: 'Puskas'

Os Garotos do Ninho estão aproveitando a oportunidade de enfrentar o Mirassol, neste sábado (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em um primeiro tempo disputado, as equipes foram para o vestiário com um empate em 2 a 2. O momento de destaque do confronto, até aqui, foi o golaço marcado por Guilherme.

A joia das categorias de base do Flamengo protagonizou um lance que viralizou nas redes sociais. O cronômetro marcava 30 minutos do primeiro tempo, quando o jovem atacante cortou para dentro e arriscou um chute de fora da área.

A finalização aconteceu com muita intensidade e precisão. Primeiro, ela acertou o travessão do gol de Walter para depois parar no fundo das redes. O gol surpreendeu os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

