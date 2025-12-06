menu hamburguer
Gol em Mirassol x Flamengo choca torcedores: 'Puskas'

Equipes se enfrentam pela última rodada do Brasileirão

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/12/2025
19:24
Chico Kim, do Mirassol, disputa bola com jogadores do Flamengo (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno/RP FOTOPRESS / Gazeta Press)
imagem cameraChico Kim, do Mirassol, disputa bola com jogadores do Flamengo (Foto: Cleder Rodrigues Damasceno/RP FOTOPRESS / Gazeta Press)
Os Garotos do Ninho estão aproveitando a oportunidade de enfrentar o Mirassol, neste sábado (6), pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Em um primeiro tempo disputado, as equipes foram para o vestiário com um empate em 2 a 2. O momento de destaque do confronto, até aqui, foi o golaço marcado por Guilherme.

A joia das categorias de base do Flamengo protagonizou um lance que viralizou nas redes sociais. O cronômetro marcava 30 minutos do primeiro tempo, quando o jovem atacante cortou para dentro e arriscou um chute de fora da área.

A finalização aconteceu com muita intensidade e precisão. Primeiro, ela acertou o travessão do gol de Walter para depois parar no fundo das redes. O gol surpreendeu os torcedores do Flamengo nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

