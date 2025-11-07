Flamengo e Fluminense têm proposta milionária por naming rights do Maracanã

O consórcio formado por Flamengo e Fluminense, responsável pela gestão do Maracanã, tem uma proposta para vender os naming rights do estádio por cerca de R$ 55 milhões anuais. A negociação, que pode render o maior contrato do tipo no Brasil, ainda depende de autorização do Governo do Estado do Rio de Janeiro. A informação foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo Lance!.

O consórcio ainda busca elevar o valor inicial da proposta. A expectativa inicial girava em torno de R$ 70 milhões por ano. Pelo modelo em discussão, a empresa vencedora teria o direito de estampar sua marca em diferentes pontos do estádio, com duração contratual ainda em debate. Mais de uma companhia já demonstrou interesse formal na aquisição, e o consórcio também pretende aumentar a receita publicitária com novos espaços de exposição e iniciativas comerciais.

Por conta da força do nome do Maracanã, existe uma preocupação clara sobre o efeito prático da compra do direito pelas marcas interessadas. Não é esperado que o público deixe de chamar o estádio histórico de "Maracanã". Por isso, a marca que adquirir os direitos, vai buscar se adequar a circunstância, assim como o São Paulo fez, mudando de "Morumbi" para "Morumbis".

Entre as autoridades estaduais, há opiniões divergentes. Alguns defendem limitar a negociação apenas aos nomes dos setores do estádio, sem alterar o nome principal. O governador Cláudio Castro vê o tema com "cautela e dificuldade", o que atrasou o cronograma — inicialmente, a autorização era esperada até o fim de outubro. Agora, com uma oferta concreta em análise, a expectativa é de que o processo avance nas próximas semanas.

