Com Zubeldía, Fluminense lidera Brasileirão ao lado do Palmeiras

Tricolor está com 100% de aproveitamento como mandante

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/11/2025
19:18
Zubeldía no aquecimento dos jogador do Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)
imagem cameraZubeldía no aquecimento dos jogador do Fluminense (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C)
O Fluminense alcançou o topo do Campeonato Brasileiro no recorte que considera as últimas oito rodadas, desde a estreia de Luis Zubeldía no comando técnico. O argentino, que assumiu o time na 25ª rodada, soma 16 pontos, mesmo número do Palmeiras, e divide a liderança desse período.

➡️ Pesquisa de torcida mostra força do Fluminense entre mulheres

Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor conquistou cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com destaque para o desempenho impecável como mandante no Maracanã: cinco vitórias em cinco jogos, todas sem sofrer gols. O time carioca superou adversários diretos, como Botafogo e Mirassol, e se firmou novamente na disputa por uma vaga na próxima Libertadores.

O bom momento representa uma reação importante após o período de instabilidade anterior. Zubeldía trouxe solidez defensiva e aumento de competitividade em casa, embora ainda busque o mesmo padrão como visitante. O treinador segue sem vencer fora de casa desde que chegou ao clube.

Tabela do Brasileirão desde a chegada de Zubeldía (Rodada 25 a 32)

1Fluminense165-1-2

1

Palmeiras

16

5-1-2

3

Vasco

15

5-0-3

4

Flamengo

14

4-2-2

5

Corinthians

13

4-1-3

5

Cruzeiro

13

3-4-1

7

Bahia

12

4-0-4

7

Vitória

12

4-0-4

7

Atlético-MG

12

3-3-2

10

Botafogo

11

3-2-3

10

Ceará

11

3-2-3

10

Fortaleza

11

3-2-3

10

Mirassol

11

3-2-3

14

Grêmio

10

3-1-4

14

São Paulo

10

3-1-4

16

Internacional

9

2-3-3

17

Bragantino

8

2-2-4

17

Juventude

8

2-2-4

19

Santos

7

1-4-3

20

Sport

3

0-3-5

Próximo jogo do Fluminense

O Fluminense volta a campo no Brasileirão no domingo (9) para enfrentar o Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão, quinto no recorte acima. O jogo será no Mineirão, o que torna um desafio a mais para o Tricolor, que precisa se provar fora de casa.

Fluminense precisa vencer no Brasileirão para se manter firme na disputa por vaga na Libertadores
Fluminense precisa vencer no Brasileirão para se manter firme na disputa por vaga na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/Agif/Gazeta Press)

