Com Zubeldía, Fluminense lidera Brasileirão ao lado do Palmeiras
Tricolor está com 100% de aproveitamento como mandante
O Fluminense alcançou o topo do Campeonato Brasileiro no recorte que considera as últimas oito rodadas, desde a estreia de Luis Zubeldía no comando técnico. O argentino, que assumiu o time na 25ª rodada, soma 16 pontos, mesmo número do Palmeiras, e divide a liderança desse período.
➡️ Pesquisa de torcida mostra força do Fluminense entre mulheres
Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor conquistou cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com destaque para o desempenho impecável como mandante no Maracanã: cinco vitórias em cinco jogos, todas sem sofrer gols. O time carioca superou adversários diretos, como Botafogo e Mirassol, e se firmou novamente na disputa por uma vaga na próxima Libertadores.
O bom momento representa uma reação importante após o período de instabilidade anterior. Zubeldía trouxe solidez defensiva e aumento de competitividade em casa, embora ainda busque o mesmo padrão como visitante. O treinador segue sem vencer fora de casa desde que chegou ao clube.
Tabela do Brasileirão desde a chegada de Zubeldía (Rodada 25 a 32)
|1
|Fluminense
|16
|5-1-2
1
Palmeiras
16
5-1-2
3
Vasco
15
5-0-3
4
Flamengo
14
4-2-2
5
Corinthians
13
4-1-3
5
Cruzeiro
13
3-4-1
7
Bahia
12
4-0-4
7
Vitória
12
4-0-4
7
Atlético-MG
12
3-3-2
10
Botafogo
11
3-2-3
10
Ceará
11
3-2-3
10
Fortaleza
11
3-2-3
10
Mirassol
11
3-2-3
14
Grêmio
10
3-1-4
14
São Paulo
10
3-1-4
16
Internacional
9
2-3-3
17
Bragantino
8
2-2-4
17
Juventude
8
2-2-4
19
Santos
7
1-4-3
20
Sport
3
0-3-5
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Próximo jogo do Fluminense
O Fluminense volta a campo no Brasileirão no domingo (9) para enfrentar o Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão, quinto no recorte acima. O jogo será no Mineirão, o que torna um desafio a mais para o Tricolor, que precisa se provar fora de casa.
