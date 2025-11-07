Com Zubeldía, Fluminense lidera Brasileirão ao lado do Palmeiras

O Fluminense alcançou o topo do Campeonato Brasileiro no recorte que considera as últimas oito rodadas, desde a estreia de Luis Zubeldía no comando técnico. O argentino, que assumiu o time na 25ª rodada, soma 16 pontos, mesmo número do Palmeiras, e divide a liderança desse período.

Sob o comando de Zubeldía, o Tricolor conquistou cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com destaque para o desempenho impecável como mandante no Maracanã: cinco vitórias em cinco jogos, todas sem sofrer gols. O time carioca superou adversários diretos, como Botafogo e Mirassol, e se firmou novamente na disputa por uma vaga na próxima Libertadores.

O bom momento representa uma reação importante após o período de instabilidade anterior. Zubeldía trouxe solidez defensiva e aumento de competitividade em casa, embora ainda busque o mesmo padrão como visitante. O treinador segue sem vencer fora de casa desde que chegou ao clube.

Tabela do Brasileirão desde a chegada de Zubeldía (Rodada 25 a 32)

1 Fluminense 16 5-1-2 1 Palmeiras 16 5-1-2 3 Vasco 15 5-0-3 4 Flamengo 14 4-2-2 5 Corinthians 13 4-1-3 5 Cruzeiro 13 3-4-1 7 Bahia 12 4-0-4 7 Vitória 12 4-0-4 7 Atlético-MG 12 3-3-2 10 Botafogo 11 3-2-3 10 Ceará 11 3-2-3 10 Fortaleza 11 3-2-3 10 Mirassol 11 3-2-3 14 Grêmio 10 3-1-4 14 São Paulo 10 3-1-4 16 Internacional 9 2-3-3 17 Bragantino 8 2-2-4 17 Juventude 8 2-2-4 19 Santos 7 1-4-3 20 Sport 3 0-3-5

Próximo jogo do Fluminense

O Fluminense volta a campo no Brasileirão no domingo (9) para enfrentar o Cruzeiro, terceiro colocado do Brasileirão, quinto no recorte acima. O jogo será no Mineirão, o que torna um desafio a mais para o Tricolor, que precisa se provar fora de casa.