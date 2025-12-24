Conteúdo Especial

O calendário apertado e as campanhas longas em competições nacionais e internacionais fizeram de 2025 um dos anos mais desgastantes para os principais clubes do futebol brasileiro. Bahia, Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Corinthians encerraram a temporada entre os times que mais entraram em campo no país, reflexo direto da soma de estaduais, Brasileiro, Copa do Brasil e torneios continentais. O que mais chamou atenção foi a competição estreante do calendário: o Mundial de Clubes.

Top 10 times que mais jogaram em 2025 no Brasil

81 - Bahia

79 - Fluminense

78 - Flamengo

76 - Palmeiras

74 - Corinthians

73 - Atlético-MG

72 - Vasco

71 - Botafogo

66 - São Paulo

66 - Vitória

O Bahia liderou o ranking nacional de partidas disputadas. O Tricolor teve um calendário inflado pela presença simultânea no Campeonato Baiano, na Copa do Nordeste — vencida pelo clube —, na Copa do Brasil, no Brasileirão e em competições internacionais ao longo do ano. O time disputou Libertadores e Sul-Americana. A combinação de torneios regionais e campanhas prolongadas em mata-matas fez o Bahia chegar a marca de 80 jogos, algo raro no futebol brasileiro.

Logo atrás aparece o Fluminense, que viveu mais uma temporada extensa. Além do Carioca e das 38 rodadas do Brasileirão, o Tricolor avançou até a semifinal da Copa do Brasil, disputou a Copa Sul-Americana e ainda teve a campanha mais longa Mundial de Clubes.

O Flamengo também figurou entre os clubes mais exigidos pelo calendário. Em 2025, o Rubro-Negro disputou até o fim quase tudo o que esteve ao seu alcance: Campeonato Carioca, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Supercopa do Brasil e Mundial de Clubes. O título da Libertadores ainda rendeu mais três jogos ao time, que foi até a final do Intercontinental, competição que teve seu formato alterado após a implementação do Mundial.

No caso do Palmeiras, o volume elevado de partidas esteve diretamente ligado às campanhas que o Verdão chegou nas decisões. O time paulista foi até a decisão da Libertadores e do estadual, além de também ter participado do Mundial de Clubes e dos outros torneios tradicionais do país.

Fechando o grupo dos cinco primeiros, o Corinthians teve sua carga aumentada principalmente pela campanha vitoriosa na Copa do Brasil. O título nacional garantiu ao clube uma longa sequência de confrontos eliminatórios, somados às rodadas do Brasileiro e aos compromissos do Campeonato Paulista, torneio que também terminou com taça para o Timão. O cenário de decisões sucessivas explica o número elevado de partidas disputadas em 2025.

O que une os cinco clubes é um mesmo cenário: a temporada foi inflada por campanhas longas em mata-matas e pela sobreposição de competições. Estaduais extensos, Brasileirão com 38 rodadas e Copas que exigem jogos de ida e volta transformaram 2025 em um ano de desgaste máximo.

O pauta sobre o calendário do futebol brasileiro virou questão internacional por conta do próprio Mundial de Clubes. Os clubes europeus estavam em fim de temporada e acreditavam, inicialmente, estar em desvantagem por conta da carga de partidas que carregavam. Com o passar da competição e o avançar dos brasileiros, a informação da quantidade elevada de jogos que tinham Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras foi um choque para a imprensa estrangeira.

