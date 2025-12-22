Fluminense: Canobbio é o jogador que mais correu no mundo em 2025

Um levantamento internacional divulgado pelo Observatório de Futebol do CIES apontou Agustín Canobbio, do Fluminense, como o jogador que mais percorreu distância em alta intensidade no futebol mundial em 2025. O uruguaio acumulou 1.375 metros em ações acima de 20 km/h, marca que o coloca no topo do mundo na estatística.

O estudo considera apenas deslocamentos realizados em velocidade elevada e analisou dados das primeiras divisões das 47 ligas mais relevantes do planeta. Dentro desse recorte, Canobbio aparece como o único jogador atuando no Brasil no top 10 e lidera o ranking geral.

A lista é segue com Yassine Belkdim, do Angers, e Ruben Aguilar, do Lens – ambos do futebol francês –que registraram 1.359 m e 1.353 m, respectivamente. Entre os dez primeiros colocados, apenas mais um atleta da América do Sul aparece: Matías Fernández, do Independiente Rivadavia, da Argentina, em sétimo lugar.

Canobbio foi destaque no Fluminense em 2025

Além do destaque físico, Canobbio teve papel relevante no desempenho recente do Fluminense. O atacante foi presença constante na reta final da temporada e se consolidou como peça-chave desde a chegada de Luis Zubeldía, ficando fora de apenas duas partidas no período. Em 2025, o uruguaio fechou o ano com 13 gols e cinco assistências, aliando números ofensivos a alta entrega sem a bola.

