Flamengo e Fluminense fazem clássico da recuperação no Maracanã

Vindos de derrotas do meio de semana, e sem poder contar com jogadores importantes, Flamengo e Fluminense fazem neste domingo mais um clássico pelo Campeonato Brasileiro. O rubro-negro tenta retomar a liderança do Brasileirão, enquanto o tricolor quer se aproximar do G-4. O Fla-Flu no Maracanã, válido pela 15ª rodada, começa às 19h30.

Após perder para o Santos com um gol no fim da partida, o Flamengo tenta se recuperar no Brasileirão, mas o técnico Filipe Luís precisará encontrar alternativas para montar o time. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Bruno Henrique não joga. Alex Sandro, Ayrton Lucas, Michael e Pulgar, lesionados, também estão fora. Por último, De la Cruz não vai para o jogo por controle de carga.

Sem o camisa 27, o treinador tem dilema para definir o ataque rubro-negro. A grande novidade é o retorno de Pedro aos relacionados, após ausência por indisciplina nas últimas duas partidas. Outro que pode ganhar chance desde o início é Wallace Yan. O garoto tem se destacado nos últimos meses e, nesse sábado (19), teve o salário reajustado pelo Flamengo.

No tricolor, o técnico Renato Gaúcho terá que encontrar uma alternativa para John Arias. O colombiano fez sua última partida pela equipe na quinta-feira (17), na derrota por 2 a 0 para o Cruzeiro. Nesse sábado, ele se despediu oficialmente do clube.

Uma provável escalação tem Soteldo e Canobbio formando o ataque ao lado de Cano. Recontratado na semana passada, John Kennedy está regularizado, já treinou com o grupo e deve ser opção ao menos para o segundo tempo.

Flamengo e Fluminense fazem mais um clássico no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de junho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Varela; Allan, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata e Wallace Yan (Cebolinha).

Fluminense (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê (Fuentes); Martinelli, Hércules e Nonato; Soteldo, Canobbio e Cano.