A noite chuvosa da última quarta-feira foi marcada pela vitória importante do Bahia contra o Internacional, em jogo atrasado válido pela 14ª rodada do Brasileirão, e também pelo retorno do volante Erick, que ficou mais de cinco meses longe dos gramados devido a uma cirurgia para tratar lesão no músculo reto femoral da coxa direita.

continua após a publicidade

✅ Clique aqui e siga o canal do Leão no WhatsApp para ficar por dentro das últimas notícias

Erick chegou a ser relacionado para o duelo contra o Grêmio no último domingo, mas só ganhou minutos nesta partida contra o Colorado depois de entrar aos 32 minutos do segundo tempo, ovacionado pela torcida, na vaga de Acevedo.

— Naquele momento, foi uma sensação de alívio e alegria muito grande, porque fiquei muito tempo "parado". A gente trabalha muito nesse período, fortalecendo o corpo, a mente e o espírito. Acho que é fundamental manter todos esses pilares firmes para que, dentro de campo, as coisas aconteçam da melhor maneira possível — esclareceu em entrevista depois do jogo contra o Inter.

continua após a publicidade

A última partida de Erick havia sido contra o Vitória, pela 9ª rodado do Brasileirão, quando o Bahia bateu o rival por 2 a 1. Àquela altura, Erick tinha sete gols e era um dos artilheiros do time. Ele, inclusive, segue no top-5 deste ranking tamanha a sua importância ofensiva. Quando o assunto é participações em gols, Erick tem o melhor aproveitamento da carreira, com sete bolas nas redes e uma assistência em apenas 30 jogos.

Mesmo assim, Erick nunca foi titular absoluto da posição, já que disputa vaga com Caio Alexandre e Acevedo que, em teoria, estão à frente.

➡️Ceni projeta retorno de Everton Ribeiro ao Bahia: 'Temos que avaliar'

Reconhecimento da torcida do Bahia

Volante Erick em treino do Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

A torcida mostrou que não tem memória curta e aplaudiu quando Erick entrou em campo na última quarta-feira, um reconhecimento ao seu desempenho no início desta temporada.

continua após a publicidade

Em entrevista na zona mista, o atleta também revelou surpresa com o carinho do torcedor baiano durante o tratamento da lesão.

— Eu costumo dizer que eu não conhecia, para ser sincero, a paixão do torcedor nordestino, porque joguei no Sul praticamente toda a minha carreira profissional. Quando vim pra cá, percebi que o torcedor do Bahia tem uma paixão diferente.

— Enquanto eu estava lesionado, ia a alguns lugares com a minha esposa e via que 95, 97% das pessoas sabiam que eu estava machucado. Isso não é muito comum. Às vezes o torcedor só quer tirar uma foto, mas todos perguntavam sobre a minha lesão, mostravam preocupação com o meu retorno. Isso motiva bastante — destacou.

Erick vai ter a chance de aumentar a sequência em campo a partir das 21h30 deste sábado (horário de Brasília), quando o Bahia enfrenta o São Paulo, no Morumbis, pela 30ª rodada do Brasilieirão.