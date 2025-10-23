Árbitro de Palmeiras x Cruzeiro é o que expulsou Abel Ferreira no Paulistão

O gaúcho Rafael Rodrigo Klein foi o escolhido pela Comissão de Arbitragem da CBF para apitar a partida Palmeiras x Cruzeiro, domingo (26), às 20h30, no Allianz Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O árbitro expulsou o técnico do Verdão, Abel Ferreira, no clássico com o São Paulo, em 11 de maio deste ano, pelo Campeonato Paulista.

Abel Ferreira foi expulso após reclamar da não aplicação de cartão amarelo para Alan Franco, do São Paulo, que havia cometido falta em Estêvão. Rodrigo Klein registrou na súmula que o técnico do Palmeiras recebeu o vermelho por proferir "repetidamente e de forma ostensiva as seguintes palavras: 'p** que o p****, isso é uma vergonha'".

A expulsão ocorreu aos 16 minutos do segundo tempo, quando o placar ainda estava em branco. O Palmeiras venceu por 1 a 0, gol de Vítor Roque nos acréscimos do jogo, disputado na Arena Barueri. Por causa da expulsão, Abel Ferreira não deu entrevista coletiva após a partida.

Técnico Abel Ferreira foi expulso por Rodrigo Klein no Campeonato Paulista (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Pelo Campeonato Brasileiro deste ano, Rodrigo Klein já apitou quatro partidas do Palmeiras:

2 x 0 Corinthians, Barueri, 12/4, 3ª rodada

1 x 0 São Paulo, Barueri, 11/5, 8ª rodada

3 x 0 Vasco, Allianz Parque, 1º/10, 26ª rodada

2 x 3 Flamengo, Maracanã, 19/10, 29ª rodada

Árbitro gaúcho apitou classificação do Cruzeiro na Copa do Brasil

Nesta temporada, Rafael Klein apitou três partidas do Cruzeiro – a última delas foi a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Mineirão, em 11 de setembro, jogo que classificou a Raposa para a semifinal da Copa do Brasil.

Nos outros dois jogos com apito do gaúcho de 35 anos, a equipe celeste também saiu de campo vencedora: 1 a 0 sobre o Vasco, no Parque do Sabiá, em Uberlândia, dia 27 de abril, pela sexta rodada; e 2 a 0 diante do Fluminense, no Maracanã, em 17 de julho, pela 14ª rodada.

Os assistentes de Rafael Rodrigo Klein e a equipe do VAR para os jogos da 30ª rodada ainda serão divulgados pela CBF.