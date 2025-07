Flamengo reajusta contrato e aumenta salário de joia da base

O Flamengo divulgou, na manhã deste sábado (19), que reajustou o contrato do atacante Wallace Yan com um aumento salarial. O clube disse que a readequação reflete a importância recente que o jogador vem mostrando em gols decisivos e comprometimento nos treinos. O jogador de 20 anos foi uma das surpresas positiva da atuação do clube no Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Com contrato até o fim de 2027, Wallace Yan chegou ao Flamengo em junho de 2022, por empréstimo da Ferroviária. Posteriormente, o clube carioca comprou o jogador. O clube de São Paulo tem 30% dos direitos do atleta.

Nas redes sociais, o atleta fez um post comemorando o reajuste contratual.

Confira nota do Flamengo na íntegra

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que foi realizado um reajuste salarial no contrato do atacante Wallace Yan, em reconhecimento ao seu desempenho recente com a equipe profissional.

continua após a publicidade

O reajuste reflete a valorização de um atleta formado nas categorias de base do clube e que tem se destacado em campo com gols importantes, atuações consistentes e constante evolução técnica.

Além do desempenho nos jogos, Wallace Yan também tem demonstrado comprometimento exemplar nos treinamentos e no seu processo de desenvolvimento como jogador do Mais Querido.

continua após a publicidade

A nova etapa do contrato foi formalizada neste sábado (19), no CT George Helal, com presença do atleta, seus representantes e do diretor executivo de futebol do clube, José Boto."

Wallace Yan é surpresa positiva para o Flamengo no Mundial

Mesmo com a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes, os rubro-negros ganharam uma boa notícia durante a competição: Wallace Yan. O jovem foi a grande surpresa flamenguista nos Estados Unidos, e pede passagem para o restante da temporada.

Wallace Yan disputou 17 partidas com a camisa do Flamengo nesta temporada, com seis gols. No Mundial, marcou gols contra Chelsea e Los Angeles.

Durante a participação do Flamengo no Mundial de Clubes, o técnico Filipe Luís enalteceu o momento do atacante.

- É um jogador que temos uma confiança muito grande, um cara que tem fome de vencer, uma ambição e luta diariamente para conseguir o objetivo dele. Consequentemente, ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo - disse Filipe.