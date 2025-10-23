Flamengo tem Maracanã lotado, mas elitizado por política de ingressos discrepante

O Maracanã foi tomado pela festa da torcida do Flamengo na vitória por 1 a 0 sobre o Racing na última quarta-feira (22), no jogo de ida das semifinais da Libertadores. A partida mais importante do ano rubro-negro em casa fez com que 71.378 pessoas fossem ao estádio, apesar do alto custo dos ingressos.

O duelo com os argentinos gerou ao Fla recorde de renda na temporada, com arrecadação de R$ 9.714.891,25; dos presentes, foram 65.704 pagantes. O valor supera, inclusive, os R$ 5.835.870 do confronto com o Cruzeiro, pelo Brasileirão, que quebrou recorde de público com 72.565 presentes e 67.873 pagantes.

A explicação para a renda elevada está no ticket médio. A partida contra o Racing teve custo médio de R$ 147,85 por ingresso, disparado o mais caro do ano — diante do Estudiantes, segundo jogo do ranking o valor médio foi de R$ 99,31, ou seja, R$ 48,54 mais baixo.

Ingresso mais caro do Brasil

Apesar do custo médio já elevado, o número poderia ser ainda maior. Grande parte dos presentes no Maracanã fazem parte do programa de sócio-torcedor do Fla, que dá desconto na compra dos bilhetes em compensação a um pagamento mensal. Para o público-geral — cada vez mais afastado do estádio em decisões —, o valor da inteira para o setor mais barato foi de R$ 350,00. Isso representa o ingresso mais caro de um mandante no Brasil em 2025.

Usando esse critério para comparação, a única partida com valor da inteira mínima maior que o duelo do Rubro-Negro com o e Racing foi a disputa da Supercopa Rei. Na ocasião, o clássico entre Flamengo e Botafogo, disputado em Belém (PA), teve a entrada mais barata em R$ 360,00, mas com campo neutro e mando da CBF.

Outro paralelo pode ser feito com o jogo entre Palmeiras e LDU, na próxima quarta-feira (29), pela outra semifinal da Libertadores. O ingresso mais barato para o público geral no Allianz Parque custa R$ 100,00, também o mais caro de uma partida do Verdão no ano.

Ingresso mínimo mais caro de cada clube em 2025

Flamengo x Racing - R$ 350,00

x Racing - R$ 350,00 Santos x Flamengo - R$ 300,00

x Flamengo - R$ 300,00 Internacional x Fluminense - R$ 220,00

x Fluminense - R$ 220,00 Atlético-MG x Flamengo - R$ 211,00

x Flamengo - R$ 211,00 São Paulo x Inter Limeira - R$ 158,00 (Brasília)

x Inter Limeira - R$ 158,00 (Brasília) Vasco x Lanús - R$ 120,00

x Lanús - R$ 120,00 Fluminense x Lanús- R$ 120,00

x Lanús- R$ 120,00 Cruzeiro x Flamengo - R$ 110,00

x Flamengo - R$ 110,00 Palmeiras x LDU - R$ 100,00

x LDU - R$ 100,00 Grêmio x Internacional - R$ 100,00

x Internacional - R$ 100,00 Bahia x Nacional-URU - R$ 96,00

x Nacional-URU - R$ 96,00 Corinthians x Palmeiras/Flamengo - R$ 80,00

x Palmeiras/Flamengo - R$ 80,00 Vitória x Bahia - R$ 120,00

x Bahia - R$ 120,00 Botafogo x LDU- R$ 80,00

x LDU- R$ 80,00 Ceará x Fortaleza - R$ 60,00

x Fortaleza - R$ 60,00 Fortaleza x Ceará - R$ 60,00

Política de ingressos é divergência interna no Flamengo

Os valores elevados para assistir às partidas do Fla no Maracanã não são exclusividade do duelo com o Racing. Nesta temporada, o clube tem adotado política de preços elevada, desde que a gestão liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista assumiu.

Bap, inclusive, é o principal defensor do alto custo dos ingressos, internamente, contudo, a decisão não é unanimidade. O Lance! apurou que o departamento de futebol rubro-negro já se reuniu com a presidência e se mostrou a favor da redução dos preços. Mesmo assim, o mandatário se mostra irredutível.

O presidente do Flamengo, inclusive, defendeu publicamente os valor cobrado pelos ingressos. Bap afirmou que, do ponto de vista comercial, a semifinal da Libertadores é a partida mais importante do ano para o clube. Por isso, o preço é elevado.

— O preço dos ingressos depende do momento e das circunstâncias. O primeiro jogo do campeonato vai ser sempre o mais barato. Na Libertadores, o último jogo é todo da Conmebol. Então, a final, do ponto de vista comercial, é a semifinal. Se você coloca o preço barato, os ingressos acabam em duas horas e todo mundo diz que você é sacana. Se coloca muito caro, você tem reclamações. O Flamengo tem tido público recorde em todos os jogos. Estamos respeitando as prioridades dos sócios-torcedores. As vendas já abriram e está vendendo demais — disse Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Torcedores do Flamengo criticam preços dos ingressos

Antes do duelo entre Flamengo e Racing no Maracanã, o Lance! questionou torcedores rubro-negros presentes no estádio sobre o custo dos ingressos para a partida. Grande dos entrevistados criticou o custo elevado e as declarações do presidente Bap (assista no topo da matéria).

— É porque eu sou muito flamenguista, assim como todo mundo aqui. E, pelo fato de a gente amar o Flamengo e querer acompanhar o time, tem pessoas que se endividam para vir ao jogo, tem pessoas que às vezes nem podem gastar e mesmo assim vêm. Acho que ele sabe disso e, por isso, não muda, porque é R$ 400 e está sempre lotado, esgotado — disse a torcedora Isabele.

A rubro-negro cita também que mesmo sócios optaram por não ir ao jogo por conta do valor dos ingressos e avalia que até o ambiente é afetado por essa política.

— Inclusive, vários amigos meus que são sócios não vieram, porque até para sócio está caro e muitas pessoas não conseguiram vir. Acho que isso diferencia muito o público, já está elitizado. Aí chega a Libertadores e fica mais elitizado ainda. Acho que isso mexe completamente com o ambiente da arquibancada — completou.

O torcedor Douglas também reclamou dos valores e citou a elitização do clube. Além disso, rebateu a declaração do presidente Luiz Eduardo Baptista.

— Isso é sacanagem. O ano todo o ingresso é 80, 100 reais, inteira. Chega no jogo de decisão, tem que botar o povão dentro do estádio, a torcida que está o ano todo acompanhando. Aí chega no jogo decisivo, um montão de pessoas vindo na fase de grupos, oitavas, quartas. Chega na semifinal, entre aspas, a despedida do time no Rio. Próximo jogo, provavelmente no no Peru. Fazer isso com a torcida é sacanagem. Está elitizando o clube — disparou.

Torcida do Flamengo lota o Maracanã diante do Racing, mesmo com ingressos com custo elevado (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

— O cara tendo uma arrecadação de mais de um bilhão, vai querer falar que um jogo vai fazer diferença para o Flamengo? O jogo de hoje não faz diferença nenhuma em questão de ingresso. Tudo bem, a renda pode variar de 7, 8 milhões, quando a normalidade é de 2 a 3. Cinco milhões é dinheiro? Para a gente, é. Para o Flamengo, 5 milhões é o quê, cara? Maior patrocínio máster, sócio nas alturas, sócio caro para caramba, todo mundo paga para poder ter prioridade e conseguir comprar o setor mais barato, Norte ou Sul. E o cara falar que um jogo vai tirar lucro? Pelo amor de Deus, né? Isso, um jogo é para tirar lucro? Para o Sport, que está Sport que está "rebaixado", faz sentido. Agora, para o Flamengo, aumentar o preço do ingresso para ganhar 3, 4 milhões a mais? Pô, está de sacanagem essa desculpa — completou.

