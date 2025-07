Arias demonstra gratidão e cita todos os técnicos no Fluminense

A entrevista coletiva de despedida de John Arias do Fluminense teve entre seus pontos altos o agradecimento que o colombiano fez a cada um de seus treinadores no clube. Logo no início, ele nomeou um a um, de Marcão a Renato Gaúcho, passando por Abel Braga, Fernando Diniz e Mano Menezes.

Mário Bittencourt revela investida do Palmeiras e explica saída de Arias do Fluminense

Mais tarde, Arias comentou sobre cada um deles. Falou sobre a importância de Marcão para que os jogadores conheçam a importância do clube, da admiração por Abel, da firmeza de Mano Menezes e da qualidade de Renato Gaúcho. E demonstrou afeto especial a Fernando Diniz, que conduziu o clube ao título da Libertadores.

— Marcão é um grande amigo, um cara que continuou comigo durante todo esse tempo em diversas funções. É um cara extremamente dedicado ao clube, um cara que consegue transmitir o amor pelo clube para todos nós, principalmente quando você recém chega. Ele ajuda muito nessa transição, quando você começa a gerar esse sentimento pelo clube um cara muito respeitado aqui — disse Arias, sobre o auxiliar-técnico do Fluminense.

— Abel (Braga) é um grande ídolo do clube, um cara que me deu a primeira possibilidade do título no Fluminense (título Carioca). Tenho essa admiração, esse respeito por ele. Fala muito do meu potencial, do que ele que já conhece, de grandes jogadores e o que ele achava que eu poderia me tornar — explicou Arias.

Os comentários do agora ex-jogador do Fluminense foram ditos de forma espontânea. Era possível perceber nas palavras de Arias genuíno reconhecimento pelos treinadores.

— O Fernando (Diniz) é um cara com quem eu tenho uma trajetória linda, uma gratidão enorme para ele, para a família dele. Me senti um filho a mais dele, um cara a mais da família dele. Na minha casa, tem um lugar especial também. Todo mundo respeita muito ele, somos muito gratos a ele. Da mão dele chegaram as nossas maiores conquistas — contou John Arias.

Arias fala sobre Mano e brinca com Renato no Fluminense: 'Dei meu DVD'

O novo reforço do Wolverhampton demonstrou também muito respeito por Mano Menezes, que no ano passado chegou ao clube com a missão de evitar o rebaixamento.

— Mano chegou e nos abraçou em um momento difícil. Um cara extremamente vencedor na carreira dele, extremamente respeitado, que chegou aqui no clube em um momento difícil, em uma situação delicada. Chegou com uma firmeza e com uma segurança de que a gente ia conseguir reverter a situação — disse Arias.

— Ele transmitiu essa confiança e segurou o Fluminense num momento bastante difícil. É um cara que eu tenho uma admiração muito grande. O Mano me mostrou também que você tem que ser firme a seus ideais, que você tem que saber o seu valor, que você tem que ir atrás dele.

Por fim, John Arias falou sobre o atual técnico do Fluminense, Renato Gaúcho.

— Renato eu tive menos tempo para trabalhar, mas é um cara que desde o primeiro momento que chegou fizemos uma conexão muito rápida. A gente conseguiu ter essa química muito rápido, esse respeito mútuo. É um grande treinador, eu já tinha enfrentado ele várias vezes, mas quando se convive no dia a dia com você sabe o grande profissional que é — disse.

— E eu deixei meu DVD para o Renato — brincou o jogador, em referência a uma provocação já folclórica do treinador, que volta e meia diz que entrega DVDs com seus gols aos jogadores.