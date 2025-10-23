O Fluminense pode ganhar um importante reforço no meio-campo para a sequência do Brasileirão. O volante Nonato deu um novo passo em sua recuperação e participou das atividades desta quarta-feira (22) no CT Carlos Castilho, aumentando a expectativa de ser relacionado novamente pelo técnico Luis Zubeldía. O jogador apareceu novamente nas atividades desta quinta-feira (23).

O jogador vinha afastado desde o início de outubro, após sentir um edema na coxa esquerda durante um treino. Antes disso, já havia enfrentado uma tendinite, que o tirou de combate por algumas semanas. A última partida de Nonato foi na derrota por 1 a 0 para o Lanús, no dia 16 de setembro, pela Copa Sul-Americana.

Desde então, o volante vinha cumprindo um programa de recuperação individual, com treinos específicos e acompanhamento dos fisioterapeutas. Agora, ele entrou na fase de transição para o grupo, etapa final antes de ser liberado para atuar.

A decisão sobre seu retorno dependerá de uma avaliação da comissão técnica de Zubeldía, que definirá se Nonato será incluído na lista de relacionados para os próximos jogos. O meio-campista, de 27 anos, é visto internamente como uma peça importante na rotação do elenco, especialmente pela capacidade de atuar de área a área e de dar intensidade ao meio-campo tricolor.

Após a derrota por 2 a 0 para o Vasco, nesta segunda-feira (20), o treinador comentou sobre a expectativa de contar com o atleta 'até a próxima semana'. O técnico falava também sobre a situação de Ganso.

— (Vão estar à disposição) Na próxima semana. O Ganso é outro criador que temos, vocês o conhecem melhor do que eu. Também precisamos ver como vai ser o retorno do Nonato, que é um volante mais box-to-box — disse Zubeldía na coletiva.

Agenda do Fluminense?

Após a derrota para o Vasco, o Fluminense fica estacionado na tabela com 41 pontos e na sétima colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor volta a campo para enfrentar o Internacional no próximo sábado (25), 17h30 (de Brasília), no Maracanã.