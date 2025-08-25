Flamengo quebra recordes do Brasileirão com goleada sobre o Vitória
O Flamengo acumulou recordes ao golear o Vitória por 8 a 0 nesta segunda-feira (25), no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Pedro, três vezes, Samuel Lino, outras duas, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique fizeram os gols do Mais Querido.
A vitória do Fla é a maior do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ou seja, desde 2003. A goleada supera três placares de 7 a 0: dois na primeira edição, com Cruzeiro sobre o Bahia e Goiás sobre o Juventude, além do São Paulo sobre o Paysandu em 2004.
Além disso, os 8 a 0 sobre o Leão da Barra nesta noite é o maior placar registrado pelo Flamengo em toda a história do Brasileirão. A vitória iguala a goleada sobre o Fortaleza em 1981. Por fim, esta é o quarto maior resultado em Campeonatos Brasileiros, junto a outros quatro resultados.
Maiores goleadas da história do Brasileirão
- Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI (1981)
- Vasco 9 x 0 Tuna Luso (1984)
- Baré 9 x 1 Genus (2000)
- Flamengo 8 x 0 Vitória (2025)
- Etti Jundiaí 8 x 0 União Bandeirante (2000)
- Guarani 8 x 0 River-PI (1982)
- Flamengo 8 x 0 Fortaleza (1981)
