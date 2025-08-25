menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Flamengo quebra recordes do Brasileirão com goleada sobre o Vitória

Mais Querido aplica 8 a 0 sobre o Leão da Barra no Maracanã

Flamengo comemora gol diante do Vitória no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
imagem cameraFlamengo comemora gol diante do Vitória no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/08/2025
23:03
  • Mais Notícias

O Flamengo acumulou recordes ao golear o Vitória por 8 a 0 nesta segunda-feira (25), no Maracanã, em jogo válido pela 21ª rodada do Brasileirão. Pedro, três vezes, Samuel Lino, outras duas, Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique fizeram os gols do Mais Querido.

A vitória do Fla é a maior do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, ou seja, desde 2003. A goleada supera três placares de 7 a 0: dois na primeira edição, com Cruzeiro sobre o Bahia e Goiás sobre o Juventude, além do São Paulo sobre o Paysandu em 2004.

Além disso, os 8 a 0 sobre o Leão da Barra nesta noite é o maior placar registrado pelo Flamengo em toda a história do Brasileirão. A vitória iguala a goleada sobre o Fortaleza em 1981. Por fim, esta é o quarto maior resultado em Campeonatos Brasileiros, junto a outros quatro resultados.

Maiores goleadas da história do Brasileirão

  • Corinthians 10 x 1 Tiradentes-PI (1981)
  • Vasco 9 x 0 Tuna Luso (1984)
  • Baré 9 x 1 Genus (2000)
  • Flamengo 8 x 0 Vitória (2025)
  • Etti Jundiaí 8 x 0 União Bandeirante (2000)
  • Guarani 8 x 0 River-PI (1982)
  • Flamengo 8 x 0 Fortaleza (1981)

BRASILEIRÃO A 2025, FLAMENGO X VITORIA
Flamengo comemora gol diante do Vitória no Maracanã, em jogo válido pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

