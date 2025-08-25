O Vitória foi atropelado pelo Flamengo no Maracanã em uma noite para esquecer nesta segunda-feira. O placar de 8 a 0 foi a consequência de uma atuação apagada do time, que se complica cada vez mais no Campeonato Brasileiro e vê a confiança minguar para a dura sequência que tem pela frente.

Em um Maracanã lotado, o Rubro-Negro parecia não ter forças para reagir aos dois gols sofridos nos três minutos iniciais do jogo e sucumbiu ao poderio do Flamengo, que fez bonito diante da torcida e mostrou que merece ser o líder do Brasileirão.

Um dos poucos que falou depois do jogo foi o atacante Renato Kayzer, artilheiro do time no Brasileirão com sete gols. Apesar da marca, ele não viu a cor da bola e sequer ameaçou a meta de Rossi.

— A gente já começou mal o jogo, tomamos dois gols rápidos. Depois a gente tentou sair para empatar, mas eles levaram a melhor. Tem que ser humilde, aceitar e voltar para casa […] É humilhante tomar 8 a 0, mas já passei por coisas piores e não vai ser hoje que vai encerrar a minha carreira — desabafou o camisa 79.

Renato Kayzer em entrevista pós-jogo do Vitória (Foto: reprodução)

Kayzer, inclusive, deu declarações mais fortes depois do empate frustrante diante do Juventude pela 20ª rodada, em pleno Barradão, ao chamar o time de infantil.

Próximos passos do Vitória

Cada vez mais afundado na zona de rebaixamento e com um jogo a mais em relação aos concorrentes diretos, o Vitória estaciona da 17ª posição, com 19 pontos em 21 partidas. O próximo desafio será contra o Atlético-MG, no Barradão, às 18h30 do próximo (domingo), pela 22ª rodada do Brasileirão.