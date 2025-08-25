O Vitória sofreu uma das maiores humilhações da sua história recente na noite desta segunda-feira diante do Flamengo, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Um 8 a 0 que, independente da tabela ao término do campeonato, vai ser sempre lembrado pela inoperância da equipe treinada por Fábio Carille. Independente de desfalques, da disparidade entre os elencos e das situações opostas na tabela, o Rubro-Negro baiano não existiu no Rio de Janeiro e viu o time de Filipe Luís desfilar em campo.

O início do desespero

O Vitória iniciou o jogo em estado de desespero. Mas não era um desespero para vencer o Flamengo, mas sim para criar ao menos uma chance em um Maracanã que pulsava e parecia sentir que o Rubro-Negro carioca estava perto de se isolar na liderança. No primeiro toque, o time de Fábio Carile rifou a bola para o ataque, entregou a posse para o Flamengo e se abriu completamente na defesa.

A consequência seria óbvia diante de um ataque tão poderoso: gol de Samuel Lino com um minuto e bola na rede de Pedro aos três. Foram dois lances com falha de Lucas Arcanjo, que deixou a bola passar entre as pernas na primeira finalização e saiu jogando errado em seguida. Com quatro minutos, o Vitória estava com o jogo praticamente perdido. Ao rolar a bola depois de sofrer o segundo gol, o time baiano pareceu cair na real e saiu tocando a partir do meio de campo. Mas o estrago já estava feito. Ou melhor, começou a ser feito.

Arrascaeta comemora gol do Flamengo diante de um Lucas Arcanjo abatido (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Flamengo dominou todo o primeiro tempo, trabalhou com tranquilidade e achou espaços pelos lados e pelo meio com extrema facilidade. Aos 33 minutos, o time de Filipe Luís aproveitou um Vitória perdido em campo para ampliar com Arrascaeta em uma linda jogada. As principais chances do time da casa surgiram com Samuel Lino pela ponta esquerda, que teve facilidade para passar de um Lucas Braga improvisado e perdido na lateral.

A atuação do Vitória ofuscou até a estreia do jovem meia Wendell, de 19 anos, que recebeu a primeira oportunidade no time titular e mal tocou na bola. O que era para ser uma oportunidade de ouro se tornou exposição em uma partida coletiva que será lembrada negativamente. A situção estava tão resolvida no primeiro tempo que o árbitro apitou antes dos 45 minutos.

Um segundo tempo sem fim para o Vitória

Lucas Arcanjo e Zé Marcos em ação no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Sem fim. Essa é uma boa definição do que foram os 45 minutos finais para o Vitória, que só assistiu o Flamengo jogar no Maracanã. Se a humilhação já parecia grande, o placar que era de 3 a 0 se transformou em 7 a 0 com oito minutos. O time de Carille estava entregue, parecia não se esforçar para disputar a bola e deve ter deixado até o treinador com vergonha, já que ele saiu da área técnica e sentou no banco de reservas em um momento do segundo tempo.

Mais ainda tinha espaço para mais. Aos 33 minutos, o árbitro assinalou pênalti para o Flamengo. Foi possível fazer uma leitura labial de Osvaldo, que fez o seguinte pedido para De La Cruz: "Chuta para fora". Essa deve ter sido a pior humilhação da carreira do experiente atleta de 38 anos. Mas quem bateu foi Bruno Henrique para fazer o 8 a 0.

Para uma torcida que acostumou a se decepcionar no final dos jogos, o Maracanã proporcionou um término sem surpresas, já que o vexame começou desde o primeiro minuto de jogo. Essa derrota tem tudo para abrir os caminhos do rebaixamento em uma das piores exibições do Vitória em seus 126 anos de história.