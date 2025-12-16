Estádios do Brasileirão recebem visita técnica para implantação impedimento semiautomático

A CBF e a empresa Genius, contratada para implementar a tecnologia de impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, vêm realizando visitas técnicas nos estádios da Série A de 2026.

continua após a publicidade

Até esta terça-feira (16), nove arenas foram analisadas pela equipe da companhia, em uma primeira fase dedicada a avaliar locais e condições para instalação dos equipamentos, com testes programados para as próximas etapas.

Ancelotti e CBF iniciam negociação para renovar contrato do italiano até a Copa de 2030

— A chegada do impedimento semiautomático no Brasil é muito bem vista por todos nós. O presidente Samir foi muito assertivo ao nos proporcionar este implemento já para a próxima temporada e o melhor, estamos falando de uma das melhores empresas do mundo, a Genius Sports, que atende a Premier League desde que a FIFA liberou tal tecnologia — afirmou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Rodrigo Cintra.

continua após a publicidade

No final de novembro, as visitas ocorreram nos estádios Nilton Santos, Maracanã, São Januário, MorumBIS, Arena Barueri e Neo Química Arena. Nesta terça (16), a Vila Belmiro, do Santos, recebeu a equipe da Genius, que segue com o cronograma em dezembro para vistoriar mais sete estádios: Mineirão, Arena MRV, Cícero de Souza Marques, Ligga Arena, Barradão, Arena Fonte Nova e Couto Pereira.

A implementação do sistema visa modernizar a arbitragem no futebol brasileiro, alinhando o país aos padrões internacionais de precisão em lances de impedimento. A CBF trabalha para que a tecnologia esteja à disposição já no início da Série A.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— A partir de agora, iniciamos uma etapa decisiva: sair do planejamento e avançar para a prática. Em cooperação direta com os clubes e com as federações estaduais, começamos a ajustar e organizar as visitas técnicas aos estádios que irão receber o sistema de impedimento semiautomático em 2026. Esse alinhamento é essencial para garantir que a implementação aconteça de forma responsável, segura e dentro dos padrões técnicos exigidos — declarou Netto Góes, presidente do Grupo de Trabalho da Arbitragem criado pela CBF em novembro deste ano.