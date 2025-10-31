Comercial antigo volta à tona com Palmeiras x Flamengo: 'Acabou de vez'

Contando com o apoio de sua torcida, o Palmeiras protagonizou uma virada histórica contra a LDU, nesta quinta-feira (30), e garantiu a classificação para a grande final da Libertadores, onde encara o Flamengo no próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Perú. Diante dessa soberania brasileira na competição sul-americana, nos últimos anos, os internautas resgataram um comercial da marca "Amanco".

Exibido em 2009, a marca de tubos e conexões hidráulicas gerou uma rivalidade entre os países da América Latina. Na ocasião, cada país dizia quais eram suas maiores conquistas no futebol, até então. Na época, a vantagem na contagem de títulos da Libertadores era de 22 a 13 para a Argentina sobre o Brasil. Agora, com a final brasileira, a disputa está empatada em 25 a 25.

Diante dessa soberania brasileira na maior competição da América do Sul, os internautas relembraram o comercial, que foi feito durante o período onde os clubes argentinos ainda dominavam a Libertadores. Confira abaixo.

Nas últimas seis temporadas, apenas clubes brasileiros conquistaram a Glória Eterna. Nesta edição, os rivais Flamengo e Palmeiras decidem quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. A grande final está marcada para o próximo dia 29 de novembro, em Lima, no Perú.

Flamengo x Palmeiras voltam a disputar uma final de Libertadores

Assim como em 2021, Flamengo e Palmeiras decidem a competição mais importante do futebol sul-americano. Na ocasião, o Verdão se sagrou tricampeão da Libertadores, após vencer o rival por 2 a 1, com um gol decisivo do atacante Deyverson.

Desta vez, a equipe rubro-negra trata a grande final como uma verdadeira revanche. Com três títulos para cada lado, os rivais decidem quem será o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, no próximo dia 29 de novembro.

