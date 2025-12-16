Ronaldo revela 'vazio' na carreira e faz promessa para a seleção brasileira na Kings League

O Brasil será a sede da primeira Kings World Cup Nations, o mundial de seleções da Kings League, liga de futebol de 7 de Gerard Piqué. O anúncio oficial foi feito em uma live de peso que reuniu Ronaldo Fenômeno, Kaká e o próprio Piqué, além dos astros da modalidade Kelvin Oliveira (K9) e Lipão, eleito melhor do mundo nesse ano.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

Ronaldo e Kaká participaram da live da Kings League sobre a Copa do Mundo da modalidade criada por Piqué (Foto: Divulgação)

Durante a live, o clima de nostalgia se misturou com a expectativa. Ronaldo, apesar de sua carreira irretocável, revelou que o evento no Brasil toca em um ponto sensível: o fato de nunca ter disputado uma competição oficial com a seleção em solo nacional (ele já havia se aposentado na Copa do Mundo de 2014).

— Cara, isso é uma das coisas que eu não pude viver, né? Jogando pela Seleção Brasileira ter uma competição aqui — desabafou Ronaldo. — Joguei muitos amistosos no Brasil e realmente era uma situação muito diferente. O carinho do brasileiro com os próprios jogadores, a pressão da torcida, o empurrão que eles dão na hora que a gente tem dificuldade… quando sente o apoio da torcida, você busca energia da onde você não tem e acaba se superando.

continua após a publicidade

Com a confirmação da Kings World Cup Nations em solo brasileiro, a responsabilidade recai sobre os ombros de nomes como Kelvin Oliveira e Lipão. Ronaldo Fenômeno aproveitou a presença dos craques da Kings League para dar um conselho de quem conhece como poucos o peso da camisa.

— Jogar em casa aumenta a responsabilidade, no entanto, o prestígio e a glória aumentam junto. Então é aproveitar as coisas boas de jogar dentro de casa, o apoio da torcida, que vai ser gigante. Eu tenho certeza que o brasileiro vai estar lá e vai lotar em todos os jogos, mas é preciso esquecer um pouco da pressão extra, porque também tem — alertou o Fenômeno.

continua após a publicidade

Para Ronaldo, o favoritismo brasileiro é indiscutível, mas o caminho não será simples.

— Vocês estão super bem preparados, são os favoritos e logicamente vamos ter pedreira pelo caminho. Todos os times vão querer vir para cima do Brasil e acho que a seleção brasileira é o time a ser batido — concluiu o craque.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico