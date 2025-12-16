Neto não tira férias e treina no Botafogo por recondicionamento físico

Em processo de recondicionamento físico após cirurgia na coxa direita, Neto abriu mão das férias no Botafogo para treinar no CT Lonier. Nesta terça-feira (16), o goleiro publicou vídeo nas redes sociais onde aparece trabalhando forte para voltar a atuar. Veja abaixo:

Neto iniciou a transição para o gramado na última semana do Campeonato Brasileiro. O Botafogo trabalha com a ideia de ter o goleiro 100% fisicamente para a reapresentação do grupo em 2026, marcada para o dia 4 de janeiro.

A lesão do goleiro do Glorioso aconteceu em seu quarto jogo na temporada, ainda no primeiro tempo da derrota para o São Paulo, no Morumbi, no dia 14 de setembro. Ele ficou em campo por 46 minutos até sofrer a ruptura completa do retofemoral da coxa direita.

Troca de goleiros no Botafogo

Neto chegou ao Botafogo no início de agosto para substituir John, na época próximo de reforçar o West Ham, e que se transferiu para o Nottingham Forest ao final da janela do meio do ano. Desde então, o novo goleiro alvinegro havia assumido o posto.

Com a lesão, no entanto, o técnico Davide Ancelotti precisou fazer a troca e utilizou Léo Linck como titular no restante do ano. O ex-Athletico-PR, no entanto, vinha sendo questionado por torcedores por atuações nos últimos jogos de 2025.

A previsão inicial para a recuperação de Neto era ente 12 e 14 semanas. Três meses após a lesão, o experiente arqueiro volta às atividades sob acompanhamento da comissão técnica e do núcleo de saúde e performance.