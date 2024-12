A atacante Gabi Portilho não será mais jogadora do Corinthians em 2025. Após indicar sua saída da equipe em entrevista após o Paulistão, a jogadora indicada ao prêmio de melhor do mundo confirmou ao portal "Meu Timão" que não renovará seu contrato. O vínculo atual é válido até o fim deste ano.

- Infelizmente não (continuo no Corinthians). Ciclos se encerram e outros se abrem", disse a jogadora ao receber o Troféu Mesa Redonda de melhor jogadora de 2024. "O Corinthians me proporcionou muitas coisas boas e me fez chegar onde estou: na Seleção, podendo jogar uma Olimpíada. Sou muito grata por tudo. Pela Fiel, pelos torcedores, sem eles não somos nada. Muito obrigada ao Corinthians e todos que fizeram parte do meu crescimento. É um até logo, não é um adeus.

Gabi Portilho ganhou destaque internacional após a conquista da medalha de prata pela seleção brasileira feminina na Olimpíada de Paris. Desde então, a jogadora tem recebido sondagens e propostas do futebol estrangeiro.

Além de Gabi Portilho, outras jogadoras também estão deixando o Corinthians, que está passando por uma reformulação de elenco. As laterais Yasmin, Carol Tavares e Isabela, além da atacante Millene estão de saída.

Já outras seis jogadoras estão em fim de contrato e têm futuro incerto no Timão: a goleira Mary Camilo, a zagueira Duda Mineira, a volante Ju Ferreira e as atacantes Fernanda, Ellen e Jheniffer.

Em contrapartida, a diretoria garantiu a renovação das meias Duda Sampaio e Vic Albuquerque, da atacante Carol Nogueira, além de acertar a permanência em definitivo de Jhonson, que estava emprestada até o fim da temporada.

Números de Gabi Portilho em 2024 pelo Corinthians

Paulistão Feminino: 8 jogos, 514 minutos jogados, 0 gol; Libertadores Feminina: 2 jogos, 138 minutos jogados, 0 gol; Brasileirão Feminino: 17 jogos, 1250 minutos jogados, 1 gol

Corinthians Feminino em 2024

O Corinthians Feminino em 2024 conquistou a Supercopa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores. Na final do Paulistão, foi derrotado pelo Palmeiras.