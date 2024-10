Gabi Portilho e Tarciane na disputa: quem são as favoritas à Bola de Ouro feminina?

Gabi Portilho, do Corinthians e da Seleção Brasileira, é uma das finalistas da Bola de Ouro do futebol feminino (Foto: ROMAIN PERROCHEAU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 06:45 • Redação do Lance!

Além do vencedor da Bola de Ouro do futebol masculino, prêmio entregue para o melhor jogador do mundo da temporada, também conheceremos nesta segunda-feira (28) quem foi a Bola de Ouro do futebol feminino em 2024.

Assim como na premiação dos homens, a revista "France Football", organizadora da votação, divulgou uma lista com 30 finalistas em meados de setembro. Entre as indicadas, estão duas brasileiras: a atacante Gabi Portilho, do Corinthians, e da zagueira Tarciane, do Houston Dash (Estados Unidos).

As jogadoras da Seleção Brasileira, no entanto, têm pouca chance de vencer o prêmio de melhor jogadora do mundo. Isso porque a presença de ambas se dá, basicamente, pela ótima campanha nos Jogos Olímpicos de Paris, que resultou na conquista da medalha de prata.

O resultado, embora positivo para o país, não representa muito no atual cenário do futebol mundial, especialmente com o crescimento recente da Uefa Champions League feminina. O alto nível da competição fez com que, assim como no futebol masculino, o abismo entre o Velho Continente e a América do Sul se tornasse cada vez maior.

Tarciane em campo pela Selação Brasileira nas Olimpíadas de Paris (Foto: Alexandre Loureiro/COB)

Quem são as favoritas à conquista da Bola de Ouro feminina?

Mas se as brasileiras não estão entre as favoritas à conquista, afinal, quem são as principais candidatas a levar a Bola de Ouro no futebol feminino? Em resumo, o trio ofensivo do Barcelona, a atual equipe campeã da Europa: as espanholas Aitana Bonmatí (meia) e Salma Paralluelo (atacante), e a norueguesa Caroline Grahan Hansen (atacante).

Das três, a primeira é a atual vencedora e grande favorita a levar o prêmio novamente. A seu favor pesa o ótimo desempenho na Champions League, especialmente no mata-mata: a meia de 26 anos balançou as redes em todas as fases eliminatórias, das quartas de final até a decisão. No total, foram seis gols e cinco assistências no torneio continental, que deve pesar mais na escolha.

Vale lembrar que Bonmatí também fez parte do elenco da Espanha que chegou às semifinais das Olimpíadas. O rendimento na competição, entretanto, destoou do resto da temporada: a jogadora marcou apenas um gol, na estreia diante do Japão, e acabou sem conquistar medalha na competição.

Aitana Bonmatí é a atual vencedora da Bola de Ouro feminina (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

A principal concorrente da meia à conquista da Bola de Ouro é Caroline Hansen. A norueguesa foi artilheira do Barcelona no Campeonato Espanhol feminino, com 21 gols e uma das artilheiras da equipe na Champions League, com cinco gols. Porém, a jogadora de 29 anos não disputou os Jogos Olímpicos, fato que deve pesar contra na votação.

Caroline Grahan Hansen teve ótimo desempenho pelo Barcelona no Campeonato Espanhol feminino (Foto: IMAGO / ZUMA Wire)

Por fim, Paraluello seria a jogadora que corre por fora na disputa. Com apenas 20 anos, a atacante terminou a temporada 2023-2024 como artilheira do Barcelona na Champions League (ao lado de Bonmatí), com seis gols, e vice artilheira do Campeonato Espanhol, com 20 gols - um a menos que Hansen. Os números são incríveis, mas não o suficiente para desbancar a compatriota.

A cerimônia de entrega da Bola de Ouro, quando conheceremos quem foi a melhor jogadora do mundo na última temporada, começa às 16h (hora de Brasília), em Paris (França).

Salma Paraluello tem apenas 20 anos e já acumula bons números atuando pelo Barcelona e pela Espanha (Foto: Marty Melville/AFP)

Quem são as indicadas à Bola de Ouro do futebol feminino?

Ada Hegerberg (Lyon) - Noruega

Alexia Putellas (Barcelona) - Espanha

Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) - Estados Unidos

Aitana Bonmatí (Barcelona) - Espanha

Barbra Banda (Orlando Pride) - Zâmbia

Caroline Graham Hansen (Barcelona) - Barcelona

GABI PORTILHO (Corinthians) - Brasil

Giulia Gwinn (Bayern de Munique) - Alemanha

Ewa Pajor (Barcelona) - Polônia

Glodis Viggosdottir (Bayern de Munique) - Islândia

Grace Geyoro (PSG) - França

Khadija Shaw (Manchester City) - Jamaica

Lauren Hamp (Manchester City) - Inglaterra

Lauren James (Chelsea) - Inglaterra

Lea Schüller (Bayern de Munique) - Alemanha

Lindsey Horan (Lyon) - Estados Unidos

Lucy Bronze (Chelsea) - Inglaterra

Mallory Swanson (Chicago Red Stars) - Estados Unidos

Manuela Giugliano (Roma) - Itália

Marie-Antoinette Katoto (PSG) - França

Mariona Caldentey (Barcelona) - Espanha

Mayra Ramírez (Chelsea) - Colômbia

Patri Guijarro (Barcelona) - Espanha

Salma Paralluelo (Barcelona) - Espanha

Sophia Smith (Portland Thorns) - Estados Unidos

Sjoeke Nüsken (Chelsea) - Alemanha

Tabitha Chawinga (Lyon) - Zâmbia

TARCIANE (Houston Dash) - Brasil

Trinity Rodman (Washington Spirit) - Estados Unidos

Yui Hasegawa (Manchester City) - Japão

