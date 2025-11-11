A duas rodadas do fim da Série B, a Ferroviária-SP entrou na zona de rebaixamento e decidiu fazer uma promoção no último jogo em casa. A Locomotiva recebe o vice-líder Athletico no domingo (16), às 16h30 (de Brasília), na Fonte Luminosa, pela 37ª rodada.

A diretoria alvirrubra anunciou nesta terça-feira (11) que vai disponibilizar uma carga de 7.650 ingressos gratuitos para a torcida, com um bilhete por CPF. O estádio tem capacidade para 20 mil pessoas.

A média de público da Ferrinha na Série B é de apenas 1.904 torcedores em 18 jogos, a 14ª maior entre os 20 participantes.

- Portões abertos para o jogo deste domingo. É a última batalha do ano em casa. Quem tem orgulho de Araraquara estará na Fonte sem falta - afirmou o clube, nas redes sociais.

A medida do clube paulista acontece em um momento que a Ferroviária-SP se complicou na Segundona. Com a vitória do Botafogo-SP sobre o Amazonas, a equipe caiu para a 17ª colocação, com 40 pontos, mesma pontuação do Athletic-MG, primeiro time fora do Z-4 e que tem mais vitórias (11 a 8).

Em campo, a Locomotiva vive um jejum na Série B e não vence há sete jogos, com quatro empates e três derrotas. A última vitória por 2 a 1 contra o Botafogo-SP, fora de casa, em 28 de setembro, pela 29ª rodada.

A equipe paulista ainda encara o Athletico, dentro do G-4, e o Operário-PR, quase garantido na Série B, nos últimos dois jogos. De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de rebaixamento é de 55,3%, o segundo maior - apenas o Amazonas (99,04%) está à frente, enquanto o Paysandu e o Volta Redonda já foram rebaixados.

Ferroviária-SP demite técnico e será comandado por interino

Antes do jogo do Athletico, a Ferroviária-SP demitiu o técnico Claudinei Oliveira. A saída aconteceu após a derrota por 2 a 1 para o Athletic-MG, concorrente direto na luta contra o rebaixamento, fora de casa.

O comandante substituiu Vinícius Bergantin, demitido em setembro após a 26ª rodada da Série B. Em nove jogos, foram apenas uma vitória, cinco empates e três derrotas, com aproveitamento de 29,6%.

O treinador de 56 anos assumiu a Locomotiva da rodada 28, na 15ª colocação, com 32 pontos, três pontos acima da ZR. Claudinei Oliveira tinha contrato até o final de 2026 e saiu junto com o auxiliar-técnico Felipe Oliveira, filho dele.

Quem assume interinamente a Ferroviária-SP é o auxiliar permanente Daniel Azambuja.