Ferj muda horário de Vasco x Flamengo, e Bepe libera setores interditados

Depois de uma reunião com os dirigentes dos clubes, na sede da Ferj, na última terça-feira (25), ficou definido que a partida de ida da semifinal entre Vasco e Flamengo, no próximo sábado (1), será no Nilton Santos, às 18h. Porém, nesta quarta-feira (26), a Federação mudou o horário para 17h45 (de Brasília).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

▶️ Ferj define arbitragem das semifinais do Campeonato Carioca

Segundo a apuração do Lance!, o motivo da mudança teria sido por um pedido da televisão, apesar dos clubes e a Ferj terem se oposto à decisão. Questionado sobre a decisão de não escalar jogos antes das 18h, por conta do calor, a entidade respondeu que “15 minutos não faz muito diferença”.

Além disso, após o local da partida ser confirmado pelo Nilton Santos, o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) fez ponderações sobre a escolha pelo estádio, dizendo que os setores Sul e Norte seriam fechados, por questões de logística e segurança.

continua após a publicidade

Porém, em reunião realizada nesta quarta-feira (26), entre Bepe e a Ferj, ficou definido que os setores Norte e Sul sejam liberados para o público, com apoio do órgão da Polícia Militar. Ambos setores somados terão a carga de 8 mil lugares.

As datas para as partidas de volta das semifinais também estão sendo definidas. A Federação de Futebol do estado do Rio de Janeiro trabalha com as seguintes datas: 12 (quarta-feira) e 16 (domingo) de março para os dois jogos da decisão do estadual.

continua após a publicidade

A entendidade trabalha com a data do dia 16 por dois motivos: a Data-Fifa de março e o início do Brasileirão. A ideia é ter um espaçamento maior entre o término do estadual e o início da competição nacional.

Nota do Bepe

– Assessoria de Imprensa da SEPM informa que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) concordou com o pleito solicitado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e empregará a segurança necessária para a utilização dos setores Norte e Sul do Estádio do Engenhão”

Veja os detalhes dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca

Jogos de ida

01/03 - Sábado - Vasco x Flamengo - 17h45 - Nilton Santos

A definir - Fluminense x Volta Redonda - 18h - Maracanã

Jogos de volta

08/03 - Sábado - Flamengo x Vasco - 18h - Maracanã

A definir - Volta Redonda x Fluminense - A definir

▶️ Dirigente do Flamengo cita ironia do Vasco em optar por semifinal no Nilton Santos