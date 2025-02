Ferj confirma datas das semifinais do Campeonato Carioca; confira

Com o fim da 11ª rodada da Taça Guanabara, a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) confirmou as datas dos confrontos das semifinais do Campeonato Carioca. Os jogos serão nos dias 1, 2, 8 e 9 de março.

Flamengo e Vasco se enfrentam nos dias 1 e 8 do próximo mês, enquanto Fluminense e Volta Redonda entram em campo nos dias 2 e 9.

Taça do Campeonato Carioca (Foto: Divulgação)

Veja os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca

Jogos de ida

1/03 - Vasco x Flamengo

2/03 - Fluminense x Volta Redonda

Jogos de volta

8/03 - Flamengo x Vasco

9/03 - Volta Redonda x Fluminense

Reunião entre os clubes para definir temas das fases finais

Na próxima terça-feira, na sede da Ferj, no Maracanã, representantes dos clubes classificados para as semifinais do Campeonato Carioca se reunirão para tratar detalhas das fases finais da competição. Horários, locais dos jogos e arbitragem, por exemplo, serão definidos.

Além disso, a reunião também definirá o dia do segundo jogo da final do Campeonato Carioca. Inicialmente, a entidade separou os dias 15 e 16 de março para a decisão.