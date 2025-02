Ferj define arbitragem das semifinais do Campeonato Carioca

Em reunião, nesta terça-feira (25), representantes de Flamengo, Volta Redonda, Fluminense e Vasco compareceram à sede da Ferj para debater assuntos referentes às fases finais do Campeonato Carioca. A federação definiu a arbitragem para as duas semifinais, que acontecem nas duas primeiras semanas de março.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

▶️ Veja os confrontos do Campeonato Carioca e da Taça Rio

O Vasco encara o Flamengo, em jogo de ida do mata-mata, no próximo sábado (1). Os locais ainda serão definidos na reunião desta terça-feira (25). Já o Fluminense enfrenta o Volta Redonda no domingo (2), ambos às 18h (de Brasília).

Wagner do Nascimento Magalhães será o árbitro do primeiro jogo entre Vasco e Flamengo. O jogo da volta será apitado por Bruno Arleu de Araújo, árbitro do polêmico confronto entre Flamengo e Botafogo, no Maracanã, na primeira fase da competição.

continua após a publicidade

Já o primeiro duelo entre Fluminense e Volta Redonda será apitado por Yuri Elino. Enquanto Alex Stefani será o árbitro do jogo de volta.

Confira arbitragem

Jogos de ida

01/03 - Sábado - Vasco x Flamengo - Wagner do Nascimento Magalhães

02/03 - Domingo - Fluminense x Volta Redonda - Yuri Elino

Jogos de volta

08/03 - Sábado - Flamengo x Vasco - Bruno Arleu de Araújo

09/03 - Domingo - Volta Redonda x Fluminense - Alex Stefani

Torcedores do Vasco pedem jogo contra o Flamengo em São Januário

Torcedores cruz-maltinos foram até as redes sociais para pedir que o jogo de ida da semifinal contra o Flamengo fosse disputado em São Januário. Uma das principais torcidas organizadas do Vasco, a Força Jovem, chegou a publicar uma nota sobre o tema, com o dizer: "Decisão se joga em casa".

Entretanto, o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) não permite que o Vasco receba clássicos com Flamengo ou Fluminense em São Januário. Uma opção seria o Estádio Nilton Santos.

continua após a publicidade

É importante ressaltar que o regulamento do Campeonato Carioca prevê que o público em jogos da semifinal e final seja de 50% para cada clube, salvo no caso de algum dos finalistas não ser um dos quatro grandes.