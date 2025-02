Dirigente do Flamengo cita ironia do Vasco em optar por semifinal no Nilton Santos

Depois de uma reunião com os dirigentes dos clubes semifinalistas do Campeonato Carioca, na sede da Ferj, nesta terça-feira (25), ficou definido que o jogo de ida da semifinal entre Vasco e Flamengo acontecerá no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, no próximo sábado (1), às 18h (de Brasília). A decisão gerou debate entre os dirigentes. Veja vídeo abaixo:

Depois de quase três horas de reunião, o martelo foi batido para que a partida aconteça no Nilton Santos, mesmo com ponderações da Ferj, televisão e Bepe para que o jogo fosse no Maracanã. Após a decisão, Dekko Roisman, gerente de relações institucionais do Flamengo, falou sobre a escolha e revelou que o Cruz-Maltino se mostrou irredutível.

– A gente preferiu os dois jogos no Maracanã até para tornar o campeonato um pouco mais atraente, até para bater mais recorde de público, como foi em 2024. Mas, o Vasco foi irredutível, mesmo com as ponderações do próprio Bepe, da televisão e da prórprio Ferj, e quis manter o jogo no Engenhão.

O dirigente também citou que, por ser um sábado de Carnaval, o Bepe ponderou que caso optassem pelo Nilton Santos, os setores Sul e Norte do estádio precisariam ser interditados. O que se confirmou com a decisão do Vasco.

– O Bepe fez ponderações bem relevantes com relação à segurança. Até porque não estaremos em um sábado qualquer, é um sábado de Carnaval, teremos algumas limitações de acesso nas intermediações dos estádios. Vamos ter dois setores interditados, tanto o setor Sul, quanto o setor Norte do Nilton Santos não estarão disponíveis para venda. Mas, o jogo foi confirmado para às 18h (de Brasília), no próximo sábado (1).

Além disso citou a ironia do Cruz-Maltino de querer jogar no sintético, uma vez que jogadores do clube queriam atuar na grama natural, conforme postagens nas últimas semanas. Philippe Coutinho e Vegetti foram alguns atletas que manifestaram na campanha.

– Até semana passada, o próprio Philippe Coutinho, uma das estrelas do Vasco, participou da campanha, liderada pelo Neymar e outros jogadores, contra o gramado sintético, e agora, o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética.

Na reunião desta terça-feira (25), o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) fez ponderações à segurança no Nilton Santos. Se optassem pelo estádio do Botafogo, os setores Sul e Norte seriam fechados. A FERJ pediu o Maracanã por conta da facilidade e segurança, com o apoio do Bepe, e pediu para que a decisão do Cruz-Maltino fosse revista, mas sem sucesso. Partida ficou definida para o estádio do Alvinegro.

Veja os detalhes dos jogos das semifinais do Campeonato Carioca

Jogos de ida

01/03 - Sábado - Vasco x Flamengo - 18h - Nilton Santos

02/03 - Domingo - Fluminense x Volta Redonda - 18h - Maracanã

Jogos de volta

08/03 - Sábado - Flamengo x Vasco - 18h - Maracanã

09/03 - Domingo - Volta Redonda x Fluminense - A definir

Veja os representantes de cada clube na reunião na Ferj

Dekko Roisman - Relações Institucionais do Flamengo.

Flávio Horta Jr. - Vice-presidente de futebol do Volta Redonda.

Marcelo Penha e Paulo Angioni - coordenador administrativo e diretor de futebol do Fluminense.

Marcelo Sant'Ana - diretor executivo do Vasco.

O regulamento do Campeonato Carioca prevê que os jogos das fases finais tenham público dividido igualmente entre as torcidas, salvo se algum dos finalistas não for um dos quatro grandes do Rio.