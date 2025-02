Dirigente do Vasco revela pedido ignorado pelo Flamengo antes de optar por Nilton Santos

Diretor de futebol do Vasco, Marcelo Sant'Ana explicou a escolha do clube em mandar o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo no Estádio Nilton Santos. Após reunião na Federação de Futebol do Rio de Janeiro nesta terça-feira (25), o dirigente revelou que a opção pela casa do Botafogo só veio após pedido ignorado pelo Flamengo e conversa com os jogadores.

— O Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo para, de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades. Por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo sobre essa possibilidade da semifinal, e a gente não teve sucesso — comentou o diretor.

— Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Nilton Santos, a gente faz o contato. Depois que terminou vazando ao público, o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas do Maracanã. Mas a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversa interna com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo e preferiu manter a nossa posição — completou Marcelo Sant'Ana.

Benefícios do Nilton Santos contra o Maracanã

O diretor de futebol do Vasco declarou que um dos problemas de realizar a partida com mando no Maracanã é a forma de arrecadação. Segundo Sant'Ana, não seria possível explorar receitas com camarotes, alimentos, bebidas e estacionamento no estádio gerido por Flamengo e Fluminense. Por outro lado, esses requisitos são atendidos no Nilton Santos.

— Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio de Nilton Santos. Além desse aspecto institucional, pra gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos. Por exemplo, o Vasco não pode ser o mandante no estádio e não ter direito a explorar camarote, não ter direito a explora alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas. E, se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Nilton Santos neste momento é mais adequada aos interesses do Vasco — explicou o dirigente.

Preferência por São Januário

Apesar do mando confirmado para o Nilton Santos, Marcelo Sant'Ana deixou claro que a vontade do clube era de realizar a partida em São Januário. Por determinação das forças de segurança, o desejo não pôde ser cumprido. Além disso, em resposta a comentários do gerente de relações institucionais do Flamengo, Dekko Roisman, afirmou que o Cruz-Maltino gostaria de usar o Maracanã apenas quando atendesse os interesses do próprio clube.

— Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Sobre a opção entre Maracanã e Nilton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vontade do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual — declarou Sant'Ana.

