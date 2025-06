O Botafogo está confirmado no Mundial de Clubes da FIFA 2025, competição que inaugura um novo formato com 32 equipes e será disputada entre os dias 15 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Campeão da Copa Libertadores de 2024, o Glorioso se prepara para encarar um dos maiores desafios de sua história recente e, para isso, definiu sua base de treinamentos com foco em performance e logística. O Lance! conta tudo sobre onde o Botafogo vai treinar no Mundial de Clubes 2025.

A fase de grupos colocará o Alvinegro frente a grandes adversários do futebol mundial, como Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha) e Seattle Sounders (Estados Unidos). Os dois primeiros jogos da equipe serão realizados em Los Angeles, o que influenciou diretamente na escolha do local de concentração e treinos.

A comissão técnica buscava uma estrutura de alto nível e, ao mesmo tempo, uma localização estratégica próxima dos estádios onde o time disputará a maior parte dos jogos. Após análise de diversas opções, o Botafogo escolheu o Westmont College, localizado na cidade de Santa Bárbara, na Califórnia, como seu centro de preparação oficial durante o Mundial.

A escolha pela costa oeste dos EUA levou em consideração a qualidade das instalações, o clima ameno da região e a proximidade com Los Angeles, onde o time jogará duas das três partidas da fase de grupos. Além disso, o clube optou por um resort de luxo como hospedagem da delegação, buscando conforto e foco total na busca pelo título inédito.

O Westmont College é uma instituição acadêmica tradicional dos Estados Unidos, com forte tradição em esportes universitários. Localizado em Santa Bárbara, o campus está a cerca de 150 km de Los Angeles, o que permite deslocamentos rápidos para os jogos no Rose Bowl Stadium, palco dos confrontos contra o PSG, no dia 19 de junho, e contra o Atlético de Madrid, em 23 de junho.

A estreia do Botafogo, no entanto, será no dia 15 de junho contra o Seattle Sounders, no Lumen Field, em Seattle. Mesmo com a distância de cerca de 1.500 km até o local da partida inaugural, a comissão técnica optou por manter a base fixa na Califórnia, considerando que os dois jogos seguintes serão em Los Angeles.

Com isso, o elenco fará o deslocamento para Seattle apenas para o primeiro jogo e retornará imediatamente a Santa Bárbara, onde continuará os treinamentos e a preparação para os duelos seguintes, em uma logística pensada para reduzir o estresse e a mudança de rotina do grupo.

Estrutura de alto padrão para treinos e recuperação

Durante sua estadia no Westmont College, o Botafogo terá acesso a uma estrutura esportiva completa e dedicada à preparação de equipes de alto rendimento. O campus oferece campos de treinamento com gramado natural, academia moderna, áreas de recuperação física e salas equipadas para reuniões técnicas, análise de desempenho e planejamento tático.

A tranquilidade de Santa Bárbara e o ambiente acadêmico do Westmont College proporcionam ao grupo foco total no objetivo esportivo. A infraestrutura também inclui espaços para fisioterapia, além de suporte técnico da instituição para transporte, alimentação e segurança durante o período de estadia.

Essa será a base principal da equipe durante a maior parte do torneio, e a expectativa do clube é que a concentração e o conforto proporcionados pelo local contribuam diretamente para o desempenho dentro de campo.

Hospedagem em resort cinco estrelas

Além do centro de treinamentos, o Botafogo também definiu a hospedagem da delegação em um local de alto padrão: o Ritz-Carlton Bacara, um resort cinco estrelas à beira-mar, também localizado em Santa Bárbara. O hotel oferece acomodações de luxo, spa, piscinas, restaurantes, áreas de convivência e um ambiente ideal para descanso e concentração entre os jogos.

A escolha do resort busca garantir que atletas e comissão técnica tenham o máximo de conforto fora dos treinos, com estrutura que atenda aos padrões de grandes competições internacionais. A proximidade entre o hotel e o campus do Westmont College — cerca de 30 minutos de distância — também facilita a logística diária de treinos e deslocamentos.

Preparação intensa do Botafogo em busca do título

O planejamento da comissão técnica prevê a chegada do elenco aos Estados Unidos no dia 8 de junho, com os primeiros treinamentos iniciando oficialmente entre os dias 11 e 14. Após a estreia contra o Seattle Sounders, o time terá um intervalo ideal para preparação até os duelos contra os europeus, com foco total nos treinos em Santa Bárbara.

A logística foi pensada para minimizar desgastes e permitir a adaptação ao fuso horário, ao clima e ao estilo de vida norte-americano, sem abrir mão de privacidade e da estrutura esportiva necessária. Com isso, o Botafogo pretende dar todos os recursos ao elenco na luta pelo título mais importante de sua história.