Escalação: Coritiba tem três retornos e uma dúvida para enfrentar o Goiás
Coxa conta com a volta de dois titulares
- Matéria
- Mais Notícias
O Coritiba terá três retornos, sendo dois titulares, e uma dúvida no meio-campo para a próxima partida da Série B. O Coxa volta a campo contra o vice-líder Goiás na sexta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada.
Relacionadas
- Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo (09/09/2025)
Onde Assistir09/09/2025
- Futebol Internacional
Ex-Coritiba relembra bronca de Cristiano Ronaldo no Real Madrid: ‘Não nos falamos’
Futebol Internacional09/09/2025
- Futebol Nacional
Brayan retorna de empréstimo ao Empoli e renova contrato com o Coritiba
Futebol Nacional08/09/2025
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Para o jogo pelo alto da tabela, o técnico Mozart contará com o zagueiro/volante Jacy, o capitão Sebástian Gómez e o atacante Nicolas Careca. O trio retorna de suspensão.
Os dois primeiros são homens de confiança do treinador e devem retornar para a formação inicial. Na goleada por 4 a 0 contra a Ferroviária-SP, na rodada passada, Tiago Cóser entrou na zaga, e Vini Paulista jogou no meio. Já o atacante de lado é reserva e deve ser relacionado, mas não tem possibilidade de ser titular.
Por outro lado, a grande preocupação da comissão técnica é com o meia Josué. Ele saiu com dores na posterior da coxa, ainda no primeiro tempo do último jogo, e ainda não tem uma definição do departamento médico.
Provável substituto do atleta português, o uruguaio Carlos de Pena entrou durante a partida e participou dos quatro gols diante da Locomotiva, sendo duas assistências diretas. Ainda no sistema ofensivo, existe a possibilidade de Vini Paulista entrar na vaga do atacante Clayson.
Provável escalação do Coritiba contra o Goiás
- Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebástian Gómez e Josué (Carlos de Pena); Clayson (Vini Paulista), Lucas Ronier e Rodrigo Rodrigues
Coritiba na Série B
Líder, com 46 pontos, o Coritiba está oito pontos acima do Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4. A equipe alviverde volta a campo contra o vice-líder Goiás na sexta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada da Série B.
- Coritiba x Goiás: sexta (12), às 21h30, Couto Pereira
- América-MG x Coritiba: domingo (21), às 16h, Arena Independência
- Coritiba x Criciúma: quinta (25), às 19h, Couto Pereira
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias