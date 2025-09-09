menu hamburguer
Futebol Nacional

Escalação: Coritiba tem três retornos e uma dúvida para enfrentar o Goiás

Coxa conta com a volta de dois titulares

imagem cameraJacy é uma das novidades no Coritiba para encarar o Goiás. Foto: JP Pacheco/Coritiba
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 09/09/2025
16:49
O Coritiba terá três retornos, sendo dois titulares, e uma dúvida no meio-campo para a próxima partida da Série B. O Coxa volta a campo contra o vice-líder Goiás na sexta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada.

Para o jogo pelo alto da tabela, o técnico Mozart contará com o zagueiro/volante Jacy, o capitão Sebástian Gómez e o atacante Nicolas Careca. O trio retorna de suspensão.

Os dois primeiros são homens de confiança do treinador e devem retornar para a formação inicial. Na goleada por 4 a 0 contra a Ferroviária-SP, na rodada passada, Tiago Cóser entrou na zaga, e Vini Paulista jogou no meio. Já o atacante de lado é reserva e deve ser relacionado, mas não tem possibilidade de ser titular.

Josué pode ser poupado pelo Coritiba na 'final antecipada' da Série B. Foto: Gabriel Thá/Coritiba

Por outro lado, a grande preocupação da comissão técnica é com o meia Josué. Ele saiu com dores na posterior da coxa, ainda no primeiro tempo do último jogo, e ainda não tem uma definição do departamento médico.

Provável substituto do atleta português, o uruguaio Carlos de Pena entrou durante a partida e participou dos quatro gols diante da Locomotiva, sendo duas assistências diretas. Ainda no sistema ofensivo, existe a possibilidade de Vini Paulista entrar na vaga do atacante Clayson.

Provável escalação do Coritiba contra o Goiás

  • Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebástian Gómez e Josué (Carlos de Pena); Clayson (Vini Paulista), Lucas Ronier e Rodrigo Rodrigues

Coritiba na Série B

Líder, com 46 pontos, o Coritiba está oito pontos acima do Remo, quinto colocado e primeiro time fora do G-4. A equipe alviverde volta a campo contra o vice-líder Goiás na sexta-feira (12), às 21h35 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 26ª rodada da Série B.

  • Coritiba x Goiás: sexta (12), às 21h30, Couto Pereira
  • América-MG x Coritiba: domingo (21), às 16h, Arena Independência
  • Coritiba x Criciúma: quinta (25), às 19h, Couto Pereira

