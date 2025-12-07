Dirigente do Ceará pede perdão à torcida após rebaixamento

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 3 a 1 neste domingo (7) e, com isso, foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Haroldo Martins, CEO de futebol do Vovô, pediu perdão à torcida após a queda do clube.

— Não tem nenhuma palavra que justifique um rebaixamento. Não tem nada que se fale sobre o trabalho anterior que seja justificativa se o principal objetivo não foi alcançado. Sei o que o torcedor está sentindo, porque eu também sinto - disse o profissional.

— Queria deixar apenas um pedido de perdão. Não consigo compreender o porquê de tamanha crueldade. Passar um campeonato inteiro de uma forma e na última rodada acontecer isso. Óbvio que tem erro nosso nisso, tem participação e responsabilidade. Perdão a cada torcedor, aos meus filhos, à minha esposa e a cada funcionário do Ceará. Mas o que posso garantir é que o clube continua forte e voltará forte, porque o Ceará é assim - finalizou.

Partida entre Ceará e Palmeiras, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Esta foi a única rodada do Ceará na zona de rebaixamento. O clube chegou a se aproximar de uma vaga na Copa Sul-Americana, mas o baixo rendimento na reta final foi decisivo para a queda.

Campanha do Ceará no Brasileirão

O Ceará finalizou a sua participação nesta Série A com 43 pontos. Foram 11 vitórias, dez empates e 17 derrotas, com 34 gols marcados e 40 sofridos.

Depois de conquistar o acesso na Série B de 2024, o Vovô fez uma campanha caracterizada pela irregularidade neste Brasileirão. Prova disso é que o time não conseguiu acumular duas vitórias consecutivas em momento algum.

Apesar de parecer focado na briga por vaga na Sul-Americana, as derrotas na reta final dificultaram a caminhada do Alvinegro, que foi rebaixado em 17º lugar.