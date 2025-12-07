Palermo fica? Dirigente do Fortaleza comenta situação do treinador

O Fortaleza perdeu para o Botafogo por 4 a 2 no domingo (7) e caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Marcelo Paz, CEO da SAF do clube, falou sobre a situação do treinador Martín Palermo, que tem seu contrato perto do fim.

— Por mim o Palermo fica. De forma muito clara, esse é meu objetivo. Por mim ele permanece. É saber se ele quer ficar para disputar uma Série B. Sei que ele gostou muito do clube e da cidade - relatou.

— O torcedor gostou do trabalho, isso é importante também. Se ele quiser ficar, acho que deveria ficar. Opinião pessoal: acho que deveria ficar. Aí é uma questão dele, de plano de carreira e tudo - completou Paz.

Palermo foi anunciado pelo Fortaleza em setembro deste ano, substituindo Renato Paiva. O argentino deu novo ânimo ao time e chegou a acumular nove jogos de invencibilidade na reta final, mas a derrota para o Botafogo selou o rebaixamento.

Campanha do Fortaleza no Brasileirão

O Fortaleza encerrou a sua participação nesta Série A com 43 pontos. Foram 11 vitórias, dez empates e 17 derrotas, com 43 gols marcados e 58 cedidos.

Vindo de uma campanha de G4 em 2024, o clube caiu de rendimento e viu o técnico Juan Pablo Vojvoda ser demitido. O substituto Renato Paiva ficou apenas dez jogos no cargo e Martín Palermo assumiu na sequência.

Apesar da reação sob o comando de Palermo, os pontos conquistados na reta final não foram suficientes para manter o Tricolor na Série A.