Imprensa argentina reage ao rebaixamento do Fortaleza de Palermo

Após a derrota por 4 a 2 para o Botafogo, o Fortaleza foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. A imprensa argentina reagiu à queda da equipe de Martín Palermo e comentou a respeito do treinador.

O "Diario Olé" abordou o rebaixamento destacando que "não houve milagre para Palermo" e que "as notícias que chegavam de outras partidas não eram boas".

— A chegada do ex-goleador do Boca Juniors encheu o Fortaleza de esperança. Uma impressionante sequência de nove jogos invictos fez os torcedores sonharem com a permanência na Primeira Divisão antes da partida. Infelizmente, gols nos minutos finais de Marçal e do uruguaio Mateo Ponte acabaram com todas as esperanças de permanência do time do nordeste do Brasil. - disse o veículo.

O jornal "TyC Sports" classificou a luta contra o rebaixamento no Brasileirão como "emocionante". O veículo citou também o Santos de Neymar, que obteve classificação para a Copa Sul-Americana.

— Apesar de precisar apenas de uma vitória contra o campeão da Copa Libertadores de 2024 e de começar em vantagem, o Leão sucumbiu ao Fogão e foi rebaixado para a Segunda Divisão pela primeira vez desde 2018, quando retornou à elite ao conquistar o título da Série B - disse a publicação.

Números de Palermo no Fortaleza

Ídolo do Boca Juniors e grande nome do futebol argentino, Palermo foi anunciado pelo Fortaleza em setembro deste ano, substituindo Renato Paiva. Seu contrato vale até o fim de 2025.

O técnico deu novo ânimo ao time e chegou a acumular nove jogos de invencibilidade na reta final, mas a derrota para o Botafogo selou o rebaixamento. São 17 partidas ao todo, com oito vitórias, quatro empates e cinco derrotas.