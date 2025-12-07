Ceará e Fortaleza caem e estado fica fora da elite após 8 edições

Os rivais Ceará e Fortaleza perderam seus jogos de Série A na tarde deste domingo (7) e, com isso, foram rebaixados para a Série B do Campeonato Brasileiro. O estado do Ceará não ficava sem representantes na elite do futebol nacional desde 2017.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

O Alvinegro subiu para a Série A em 2018 e ficou até 2022, quando foi rebaixado. Após duas edições na Segunda Divisão, o clube conseguiu retornar com a campanha de 2024. Mesmo sem entrar no Z4 antes deste domingo, a irregularidade na campanha ocasionou o rebaixamento.

O Tricolor, por outro lado, chegou na Série A em 2019 e seguiu por sete edições consecutivas. Apesar da melhora sob o comando de Martín Palermo, a campanha negativa no restante do campeonato condenou o Leão à Série B.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

Partida entre Ceará e Fortaleza, pelo Brasileirão (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Derrotas de Ceará e Fortaleza neste domingo

A dupla cearense tinha o mesmo cenário nesta tarde: uma vitória evitaria o rebaixamento. Jogando em casa, o Ceará abriu o placar diante do Palmeiras, mas viu o adversário empatar o jogo pouco depois.

Mesmo com um time alternativo, o Alviverde virou o placar e ampliou na sequência. Desesperado e sem resultados favoráveis nos outros jogos, o Ceará foi rebaixado na Arena Castelão.

continua após a publicidade

➡️ Ceará perde para o Palmeiras e é rebaixado para a Série B

O Fortaleza visitou o Botafogo e também saiu na frente, mas sofreu o empate dos cariocas na reta final do 1º tempo. Os donos da casa viraram o jogo no começo da etapa final.

O terceiro gol chegou a sair em seguida, mas o lance foi anulado por conta de um pênalti para o Tricolor - Bareiro converteu. Mesmo com o empate, o rebaixamento estava acontecendo pelos resultados em outros jogos. Assim, o Botafogo marcou mais duas vezes e o Fortaleza caiu para a Série B.

➡️ Fortaleza perde para o Botafogo e cai para a Série B